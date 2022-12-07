Крім того, що вони боронять нас із вами та звільняють наші землі, вони ще й завойовують. Серця мільйонів. Як українські захисники та захисниці стали новим трендом українського тіктока. І про що знімають ролики? Наша Анна Каменєва продивилася десятки відео і точно знає, чим наші воїни підірвали мережу.

Вони захищають, мотивують і підбадьорюють. Збройні сили України - стали трендом українського тіктока.

За Енергодар. Слава Україні. Героям слава!

Наші захисники й захисниці підкорили соцмережу своєю мужністю. Записують відеоролики про те, як насипають ворогу...

За батю від Хорта. Кабачок заряжений!

Як мужньо тримають оборону і відвойовують кожен клаптик української землі...

Нас відправляють в саме пекло. Х*й його знає чи ми будемо живі, але якщо хтось найде мій телефон. Не плачтє по нас. Ми були здравими рєбятами і любили своїх рідних. Ну всьо. З богом!

Народився в рубашці чи шо. Метра півтора від мене Бл***. От танка с**а прилетіло.

Відео про найзапекліші бої в найгарячіших точках - проглядають тисячі людей. Бахмут. Бо саме ці ролики про те, якою ціною наші воїни виборюють перемогу.

Бахмут - це Україна. Була, є і буде.

В перервах між боями та звільненням територій - українські бійці знаходять кілька хвилин для мотивуючих звернень до тих, хто нині в тимчасовій окупації.

Ми звертаємось до людей, які в рухах опору, тримайтеся, ми обов'язково скоро будемо!

За хештегом ЗСУ та "Ukraine" - ролики в тікток подивились користувачі з усіх країн мільярди разів. Бо наші воїни - не лише воюють за свою батьківщину, а й записують щемливі відео. Як рятують та піклуються про тварин...

Накрий, щоб не замерз, лягай мій хороший.

А ще підкорюють мережу - піснями в окопах...

А наші люди, а українці, проти русні об'єднали вже цілий світ. І сокро зовсім русні не буде, а буде мир на всій землі.

Віршами, які вже стають хітами.

І танцями, які збирають мільйони переглядів.

Цей ролик, на якому військовий Олександр танцює під хіт Уітні Хьюстон - стало вірусним. І лише у тікток набрало майже 90 мільйонів переглядів.

Танець під пісню затанцюю з мінометом...

Та і з гумором у наших військових - все ок.

Они же знают, что мусульмане сала не едят. Берут все міни, все пули специально натирают салом, чтоб пуля попадая в кадіровца, чтоб он в рай не попал.

І такими жартівними відео - воїни підіймають настрій та підбадьорюють.

Лєна, в нас зарплата 100 тисяч, а ти в якійсь ямі живеш. Ти шо не можеш собі нормальну хату знайти чи що?

Весь світ знає, що Україна аграрна країна. Який врожай цього року. Дивіться, які кабачки вродили. Зараз хлопці будуть пригощати гостей.

І, звісно ж, від трендів тіктоку не відстають.

Усі українці з нетерпінням чекають роликів від наших військових про звільнені українські міста.

Дядя, а тих козлів вигнали? - Да, що не відно.

І кожен з нас вірить, що усі вони, наші мужні воїни, якнайшвидше повернуться із перемогою до своїх рідних.