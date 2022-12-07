Мер Києва Віталій Кличко допустив можливий сценарій "апокаліпсису" в столиці цієї зими у разі, якщо російські удари по інфраструктурі продовжаться. Про це повідомляє Reuters.

Київ може втратити електроенергію, воду, тепло. Може статися "апокаліпсис", як у голлівудських фільмах, коли через низьку температуру неможливо жити в будинках.

Він припустив можливий сценарій, за яким місто може залишитися без центрального опалення до весни, коли температура може опускатися до -15 градусів.

Якщо електрика й надалі буде відсутня, а зовнішня температура буде низькою, ми, на жаль, будемо змушені зливати воду з будівель. Інакше вода може замерзнути і порушити всю водопровідну мережу, а будівлі будуть повністю непридатні для подальшого використання.

При цьому він наголосив, що мешканцям немає необхідності евакуюватися зараз, хоча вони мають бути готовими до цього. За його словами, дефіцит електроенергії в місті становить лише 20%, а умови залишаються стабільними.

Мер запевнив, що влада міста "бореться і робить все можливе, щоб цього не сталося".

Кличко також сказав, що у Києві не вистачає місць у пунктах обігріву. Він закликав мешканців міста підготувати предмети першої необхідності.