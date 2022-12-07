"Апокаліпсис" у Києві: Кличко попередив про загрозу [ Редагувати ]
Мер Києва Віталій Кличко допустив можливий сценарій "апокаліпсису" в столиці цієї зими у разі, якщо російські удари по інфраструктурі продовжаться. Про це повідомляє Reuters.
Київ може втратити електроенергію, воду, тепло. Може статися "апокаліпсис", як у голлівудських фільмах, коли через низьку температуру неможливо жити в будинках.
Він припустив можливий сценарій, за яким місто може залишитися без центрального опалення до весни, коли температура може опускатися до -15 градусів.
Якщо електрика й надалі буде відсутня, а зовнішня температура буде низькою, ми, на жаль, будемо змушені зливати воду з будівель. Інакше вода може замерзнути і порушити всю водопровідну мережу, а будівлі будуть повністю непридатні для подальшого використання.
При цьому він наголосив, що мешканцям немає необхідності евакуюватися зараз, хоча вони мають бути готовими до цього. За його словами, дефіцит електроенергії в місті становить лише 20%, а умови залишаються стабільними.
Мер запевнив, що влада міста "бореться і робить все можливе, щоб цього не сталося".
Кличко також сказав, що у Києві не вистачає місць у пунктах обігріву. Він закликав мешканців міста підготувати предмети першої необхідності.
по темі
У неділю, 4 грудня, у Києві та області продовжуються екстрені відключення світла
Генеральний директор YASNO Сергій Коваленко заявив про те, що у двох районах лівого берега Києва будуть триваліші відключення електроенергії через недостатність потужностей
У випадку нових ударів ворога по критичній інфраструктурі України та повної відсутності внаслідок цього електропостачання, в столиці продовжуватимуть працювати окремі торгові мережі, ринки, магазини та ТРЦ
У п’ятницю, 30 листопада, у Києві відбуваються екстрені відключення світла
Енергетики обіцяють докладати усіх зусиль, аби відключення електроенергії у Києві тривали не більше 4 годин для кожної групи споживачів