А далі сюжет про героїчних лікарів з Дніпра. Цивільні медики - там буквально в одну мить - перетворилися на військових. Саме до них із пекельного донецького напрямку везуть поранених бійців. І якщо за мирного життя - пацієнти з вогнепальним пораненням в ці лікарні поступали раз на рік, то зараз тут такий - кожен другий пацієнт.

Про спеціфіку роботи медиків у воєнний час - розкаже Олена Мендалюк.

Олександр до лікарні Дніпра потрапив з мінометним та кульовим пораненням. Їх отримав в бою за Бахмут. Сюди, розповідає, потрапляє вже втретє. Адже на захисті країни з 2014 року. Каже, тоді, як і зараз, отримав осколкове поранення у спину. В лікарні два тижні, та вже рветься у бій.

Олександр, поранений боєць:

Все держим, все как можем. Все в нормальном боевом духе. Все класно, всьо хорошо.

Не втратив бойовий дух і Владислав. Йому лише 23 роки. Серйозне поранення ноги отримав під час мінометного обстрілу під Вугледаром.

Владислав - поранений боєць:

Я вже за два тижні відчував, що можу бігати. Ну не міг звісно, але відчуття були гарні. Тобто дуже швидко поставили на ноги.

Якнайшвидше поставити на ноги бійців - це одне з головних завдань медиків. Хоча вони і зізнаються, для цивільних хірургів, військова медицина, ще рік тому була чимось не відомим.

Дмитро, хірург:

Война диктует свои коррективы. Огнестрельные рані это практически каждое второе ранение, поэтому мы в мирное время с таким может раз в год сталкивались. Сейчас к сожалению их очень много. Это опыт, опыт калосальный. Плюс заставляет принимать быстрые решения. Тоесть надо понимать, надо пациенту ургентную помощь предоставлять либо же это можно в порядке эвакуации проводить. Оперативное лечение. Тоесть очень быстрое реагирование для каждого пациента.

Збирають по шматочках руки та ноги. Мінімум 8 годин такої ювелірної роботи - стандарт в одному із медичних закладів Дніпра. З важкою травмою голови Сергія привезли з лікарні, що на передовій. Тут бійцю провели надскладну операцію.

Була рана обширна, що таке общирна рана. Це рана, яку не можна зашити, бо шкіра на голові не тягнеться. Потрібна спеціальна технологія, ми її застосували і після того, як розтягнули додатково шкіру, рану закрили взагалі без натягу. Ще йому можна провести косметичну операцію, аби волосок до волоска, але це проводяться 3 місяці після загоєння.

Медики Дніпра проводять унікальні операції, аби врятувати військових.

Сергій, керівник опікового центру Дніпра:

Це електроураження, опіки, холодові травми і бойові травми різної важкості. Є навіть випадки, коли до нас привозили бійців з травмами, які отримали від білого фосфору. І це значить, що росія використовує такі боєприпаси.

Хірурги Дніпра щоденно оперують до сотні поранених бійців та докладають всіх зусиль, аби пришвидшити їхнє одужання. Адже перше прохання, яке чують лікарі від бійців - поставте на ноги, бо потрібно повертатися у бій.