Він пішов на війну заради майбутнього своїх майбутніх дітей. Вісім років тому боєць на позивний "Лемех" - вирушив добровольцем на Донбас. Знову стати до лав ЗСУ довелося вже після початку повномасштабної війни. Своєю історією "Лемех" поділився із нашими журналістами.

Військовий шлях бійця із позивним "Лемех" почався 11 років тому. Тоді його призвали на строкову службу. Після демобілізації хлопець вступив до вишу. Але навчання довелося відкласти. У 2014-му "Лемех" одним із перших став на захист Батьківщини. І вже з початку серпня виконував бойові завдання на Донеччині.

Позивний "Лемех", військовослужбовець ЗСУ:

На той момент я собі відповідав на це питання дуже просто: це наша земля, це земля, в якій лежать мої предки і що я залишу своїм майбутнім дітям. Я воював, щоб моя майбутня сім'я не жила рабами, а свободно мала право вибору на своїй землі.

Разом із побратимами "Лемех" брав участь у Дебальцевській операції. Кілька місяців поспіль хлопці тримали оборону Вуглегірська. Додому повернуся у 2015-му, потім ще кілька років служив за контрактом. За сміливість та відвагу "Лемеха" нагородили орденом за мужність. Знову стати до лав Збройних сил України довелося після 24 лютого. Його підрозділ тримав оборону на Донецькому напрямку. У серпні хлопця було поранено.

Позивний "Лемех", військовослужбовець ЗСУ:

В мене контузія і наслідки контузії, закритий перелом. Мене врятував кулемет. Він на себе забрав уламки, він позаду і більшість уламків, яка мала прийти до мене, вона була зупинена кулеметом, а мене вдарило вибуховою хвилею і вже розрубило кістку.

"Лемех" каже, 9 місяців повномасштабної війни відрізняються від того, що було в 2014. Зараз зовсім інша тактика. На війні навіть досвідченим воїнам буває страшно, зізнається "Лемех". Втім, якщо приборкати свої емоції страх почне працювати на вас.

Позивний "Лемех", військовослужбовець ЗСУ:

Перед тим, як іти на війну, перед тим, як потрапити в бойові дії, людина має відповісти собі самій на декілька питань. Саме для чого вона туди пішла? Що їй там треба робить? І постійно, маючи собі на увазі відповіді на ці питання: задля чого вона там тримається? Що вона робить? Вона буде легше справлятися зі страхом.

Зараз "Лемех" продовжує лікування. Каже, коли зможе стати на службу - тепер вирішуватимуть медики. Після перемоги планує опанувати для себе новий фах та повернутися до мирного звичайного життя.