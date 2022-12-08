Українська армія отримала можливість застосовувати сім зразків безпілотних апаратів українського виробництва. Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков.

У публічному просторі багато інформації про вражаючі результати застосування важкої зброї натівських зразків нашими воїнами. Це - видима частина змін, які відбулися у секторі оборони впродовж року. Поряд з цим є ще один вимір, де триває системна робота для підвищення спроможностей ЗСУ. Він менш наочний, але не менш важливий. Йдеться про цифрову трансформацію нашого війська, а також зміну правил у сфері залучення інновацій до потреб оборони.

Зміни у законодавстві дозволили спростити процедури допуску техніки, зокрема безпілотників, до експлуатації у ЗСУ, зазначив міністр.

Раніше армія приймала до експлуатації 1-2 зразки БПЛА на рік. Для порівняння: за останні 30 днів до експлуатації в ЗСУ допущено 7 зразків БПЛА українського виробництва.

Для спрощення взаємодії з виробниками створено сайт, де кожен розробник, у якого є готовий продукт, може подати заявку до Міноборони на допуск до експлуатації свого виробу. Офіційний допуск до експлуатації означає, що Міноборони може закупати вироби, а ЗСУ ставити їх у штат.

Раніше ця процедура займала 1,5-2 роки. Сьогодні вона дуже швидка. Головне - щоб виріб мав ТТХ (тактико-технічні характеристики - ред.), потрібні для війська. Зараз на розгляді перебуває ще 19 заявок щодо допуску до експлуатації БПЛА українського виробництва. Ми плануємо ухвалити рішення по ним до кінця року.

Глава Міноборони повідомив, що для вдосконалення логістики ЗСУ впроваджується натівська програма Logfas, яка вже активно розгортається до рівня бригад і до кінця року за планом охопить їх усі.

Одночасно впроваджено програмне забезпечення "Korovaj" для опрацювання потреб армії. Серед іншого, це забезпечує належну прозорість і контроль над озброєнням та військовою технікою, яку Україна отримує у вигляді матеріально-технічної допомоги.

Також завершено важливий етап у сфері впровадження автоматизованих систем управління військами. На озброєння взяли автоматизовану систему Центру оперативного керування (ДКР "Дзвін-АС").