Американське видання Politico визнало володимира путіна "невдахою року". Відповідну номінацію російський президент отримав у рейтингу "найвпливовіших людей Європи 2023 року" за версією Politico.

путін потрапив до рейтингу в розділ "Мрійників" і його визнали "невдахою року" (The loser).

Мрія Володимира Путіна про велику Росію навряд чи здійсниться. Його повномасштабний наступ на Україну почав розвалюватися майже так само швидко, як і почався. Незважаючи на те, що російський президент дотримується свого визначення конфлікту як "спеціальної військової операції", спрямованої на очищення України від "нацистів", війська, які ненадовго загрожували Києву, ледве тримаються на сході країни.

"Його рішення мобілізувати сотні тисяч нових вояків змусило чоловіків призовного віку залишити країну. Тим часом українська армія, яка підтримується територіальними придбаннями, західними постачаннями зброї та захопленою російською технікою, продовжує чинити тиск", - пише Politico.

Путін давно прагне повернути Росії статус великої держави, яку вона мала в радянський період. Натомість його вторгнення понизило його країну до третього рівня, нездатної перемогти противника, якого вона недооцінювала і зневажала. Під санкціями Заходу, коли її експорт нафти падає, а її союзники все більше віддаляються, Росія вдається до бутафорських референдумів і брязкання ядерною зброєю, щоб спробувати чинити тиск на Захід, щоб дати Путіну видимість перемоги.

"Інші знизили б свої втрати та відступили, але впертість Путіна означає, що війна, швидше за все, затягнеться. Для Європи це, як і раніше, означатиме нестримну інфляцію, захмарні ціни на енергоносії, нестачу добрив та нестачу газу, які чинитимуть тиск на економіку та політичну систему. Нездатність Путіна здійснити свою мрію не означає, що він більше не буде жахіттям для своїх сусідів", - резюмує видання.

До рейтингу Politico найвпливовіших людей Європи включили 28 осіб: 18 чоловіків та 10 жінок. Очолив рейтинг президент України Володимир Зеленський.

Нагадаємо, Зеленський став людиною року за версією Financial Times і журналу Time.