У грудні деякі пенсіонери в Україні отримають надбавку до пенсії у розмірі 200 гривень, а також існують особливості виплат для військових пенсіонерів, які були ліквідаторами аварії на ЧАЕС.

Про те, як зараз має відбуватися нарахування пенсійних виплат для військовослужбовців-чорнобильців і чи проводитиметься перерахунок їхніх пенсій.

Як пояснила начальник відділу призначення пенсій управління пенсійного забезпечення військовослужбовців та деяких інших категорій громадян Головного управління Пенсійного фонду України у Чернігівській області Ольга Хоренко, за додатковими відсотками для ліквідаторів аварії на ЧАЕС, у тому числі 5% для 2-ї категорії та 10% для 1-ї категорії, ще у 2006 році було змінено статтю 13 закону "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", яка вже не передбачала нарахування таких відсотків.

Надалі масовий перерахунок для військових пенсій проводився відповідно до постанови Кабміну від 7 листопада 2007 р. № 1294 "Про впорядкування структури та умов грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового та начальницького складу та деяких інших осіб" з 1 січня 2008 року, тобто, перерахунок проводили пенсіонерам-чорнобильцям без урахування додаткових відсотків.

"Поки що така надбавка за відсотками не береться до уваги, проте у разі надання відповідного рішення суду до органів Пенсійного фонду України виконання йде відповідно до покладених зобов'язань", - зазначила Хоренко.

Відповідно до рішення Великої Палати Верховного суду (справа № 200/7786/19-а) орган Пенсійного фонду України зобов'язаний нарахувати та виплачувати військову пенсію з урахуванням таких відсотків.

Таким чином, пенсії військовослужбовців-ліквідаторів, призначені до 4 квітня 2006 року, мають перераховуватись з 10 або 5-відсотковим збільшенням. Для інших пенсіонерів такої категорії перерахунок не передбачено.