росіяни стягують сили в район Сватового, а також можуть готувати нові провокації на Каховській ГЕС. Українські ж сили продовжують контрнаступ на певних ділянках фронту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Контрнаступ на сході Харківської та заході Луганської областей

російські сили здійснили обмежений штурм на північний схід від Харкова, ймовірно, намагаючись провести розвідку та зафіксувати українські сили на міжнародному кордоні в Харківській області. Український Генштаб повідомив, що українські сили відбили російський штурм поблизу Тернової Харківської області (40 км на північний схід від Харкова).

Раніше ISW оцінювало, що російські сили проводили попередній штурм поблизу Тернової, далеко від районів, охоплених східноукраїнським контрнаступом, в надії утримати українські сили в цьому районі, які інакше могли б приєднатися до контрнаступальних операцій.

Повідомляється, що російські сили посилили позиції та провели обмежену контратаку поблизу Сватового. Генштаб України повідомив, що українські сили відбили російський штурм біля Стельмахівки (16 км на північний захід від Сватового).

Голава Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив, що російські війська нещодавно перекинули російські ВДВ з Херсонської області до Сватового. Міністерство оборони Великої Британії повідомило, що частини 1-ї гвардійської танкової армії росії, ймовірно, розгорнулися вздовж лінії оборони поблизу Сватового. Також вони повідомили, що 1-а гвардійська танкова армія, ймовірно, використовує мобілізований особовий склад для поповнення втрат, яких вона зазнала під час вересневого відступу з Харківської області, але все ще залишається значно нижчою від звичайної кінцевої чисельності армії у 25 000 чоловік. Також за їхніми даними, російські війська завершили майже безперервну систему окопів уздовж 60 км між Сватовим і російським кордоном.

Джерело, пов’язане з БАРС-13 (російський бойовий резерв), 8 грудня заявило, що російські війська стягнули велику кількість сил у район Сватового. Раніше ISW оцінювало, що російські сили, можливо, готуються до збільшення темпів контратак у східній частині Харківської та західній частині Луганської областей, щоб запобігти очікуваному посиленню темпів контрнаступу України на сході цієї зими. російські війська, ймовірно, зміцнюють позиції в районі Сватового для проведення більш бойових атак і захисту від очікуваних українських контрнаступальних операцій.

російські війська продовжили посилені контратаки в районі Кремінної на тлі контрнаступальних дій українських військ. У Генштабі України повідомили, що українські війська відбили російські атаки в межах 17 км на північний захід від Кремінної в районі Площанки та Червонопопівки та в межах 12 км на південь від Кремінної поблизу Білогорівки.

Міністерство оборони росії стверджує, що російські війська продовжили вести наступальні дії на захід від Кремінної в напрямку Лиману. російський військовий блогер стверджував, що російські сили намагаються просунутися в районі Кремінної, тоді як чисте небо дозволяє російським силам використовувати важку техніку та безпілотники. Також він заявив, що російські сили досягають коротких досягнень замість глибоких проривів у цьому районі та не можуть витіснити українські сили з позицій вздовж річки Балка Журавка (16 км на північний захід від Кремінної). Інші російські військові блогери стверджували, що українські сили вели штурм на північний захід від Кремінної в районі Червонопопівки. Ще один російський військовий блогер заявив, що російські війська намагаються перешкодити українським силам вийти на трасу Р-66 біля Червонопопівки.

Генштаб України повідомив, що російські війська продовжили регулярний вогонь непрямим наведенням уздовж лінії зіткнення на сході Харківської та заході Луганської областей.

Бої на Донбасі

8 грудня російські війська продовжили наступальні дії навколо Бахмута. У Генштабі України повідомили, що українські війська відбили російські штурми поблизу Бахмута; за 27 км на північний схід від Бахмута біля Білогорівки, Берестового, Яковліва, Бахмутського; і в межах 22 км на південь від Бахмута поблизу Опитного, Курдюмівки та Майорська.

російський військовий блогер заявив, що російські війська також вели штурм на південь від Бахмута в напрямку Кліщіївки. Інший російський військовий блогер стверджує, що бойовики групи "Вагнера" зараз очищають населений пункт Яковлівка, який, як стверджували російські джерела, захопили російські сили 7 грудня. російські джерела стверджували, що російські війська зірвали українські контратаки на південь від Бахмута в районі Озарянівки, Курдюмівки, Кліщіївки та Майорська, а також на північ від Бахмута в районі Соледару.

8 грудня російські війська продовжили наступальні дії в районі міста Авдіївка-Донецьк. У Генштабі України повідомили, що українські війська відбили російські атаки в межах 37 км на південний захід від Авдіївки в районі Мар’їнки та Новомихайлівки. російські військові блогери стверджували, що 11-й полк народної міліції так званої "ДНР" відбив українську контратаку під Водяним, а батальйони "Спарта" і "Сомалі" відбили українську контратаку під Пісками. російські та українські джерела опублікували кадри, на яких видно, як російські сили обстрілюють запальними боєприпасами українські позиції поблизу Авдіївки.

Протокол III Женевської конвенції забороняє використання доставлених повітрям запальних боєприпасів проти військових цілей у межах скупчення цивільного населення.

Також російські війська продовжили оборону на заході Донецької та сході Запорізької областей. У Генштабі України повідомили, що російські війська тримають оборону на цій ділянці фронту. Міністерство оборони росії стверджувало, що російські сили відбили українську контратаку поблизу Микільського на заході Донецької області (48 км на південний захід від міста Донецьк). російський військовий блогер стверджує, що російські війська зірвали спроби України відновити позиції в межах 90 км на південний захід від міста Донецьк поблизу Новомайорська, Володимирівки та Новополя на заході Донецької області. У Генштабі України повідомили, що російські війська продовжили регулярний вогонь з непрямої наводки вздовж лінії зіткнення в Донецькій та східній Запорізькій областях.

Ситуація на південному фронті

8 грудня українські війська продовжили обстріли тилових районів на півдні України. Міноборони росії заявило, що російська ППО перехопила українські снаряди РСЗВ поблизу Токмака Запорізької області. Глава Бердянська Вікторія Галицина повідомила, що на авіабазі в окупованому Бердянську сталися численні невстановлені вибухи (можливо українські удари), однак російська окупаційна влада спростувала цю інформацію. Українські та російські джерела повідомили, що над Севастополем вночі спрацювала російська протиповітряна оборона, а окупаційний глава Севастополя Михайло Развожаєв пізніше заявив, що російська ППО збила БПЛА.

російські війська продовжили звичайні артилерійські, авіаційні та ракетні удари на півдні України 8 грудня. Український Генштаб повідомив, що російські війська обстрілювали острів Білогрудий на захід від Голої Пристані, Херсон на річці Дніпро, а також райони вздовж правого берега річки в Херсоні та його околицях. Українські джерела повідомили, що російські війська завдали ударів із зенітних ракет С-300 по транспортному вузлу в місті Миколаєві та портовому районі міста Очаків Миколаївської області. російські війська продовжили регулярний вогонь уздовж лінії фронту на захід від Гуляйполя Запорізької області та Нікополя та Марганця Дніпропетровської області.

8 грудня російська окупаційна влада оголосила про початок робіт з відновлення Каховської гідроелектростанції (ГЕС) в окупованій Новій Каховці Херсонської області. Раніше ISW оцінювало, що російські війська можуть спробувати підірвати дамбу Каховської ГЕС; російська влада може спробувати замінувати дамбу під виглядом відновлення. Проте вогонь української артилерії може позбавити російську владу можливості виконувати будь-які роботи на самій ГЕС чи дамбі.