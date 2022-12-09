Графіки не працюють: у яких областях екстрені відключення світла [ Редагувати ]
У п'ятницю, 9 грудня, у низці областей України продовжуються аварійні відключення світла. Графіки обмежень не працюють. Про це повідомляє ДТЕК.
Так, екстрені відключення електроенергії продовжуються у столиці, Київській, Одеській та Дніпропетровській областях.
Це необхідний крок, щоб збалансувати енергосистему та уникнути аварій на обладнанні. Графіки стабілізаційних відключень наразі не діють.
Також аварійні відключення сьогодні діють у Запорізькій області. Про це повідомляє "Запоріжжяобленерго".
У зв’язку із цим може бути збільшена тривалість відключень кожної з черг та додатково погашатися споживачі інших черг, а також споживачі, що наразі не входять до переліку адрес, які підлягають погодинним стабілізаційним відключенням.
по темі
У неділю, 4 грудня, у Києві та області продовжуються екстрені відключення світла
Якщо блекаут все ж настане, зв’язок не зникне одразу
Міністр енергетики Герман Галущенко зробив заяву
При відключенні світла у Чернівецькій області є магазини, банки та АЗС, які продовжують роботу завдяки резервним джерелам живлення
Генеральний директор YASNO Сергій Коваленко заявив про те, що у двох районах лівого берега Києва будуть триваліші відключення електроенергії через недостатність потужностей