Чергова партія безпілотників від громадської організації холдингу TECHIIA "Фундація Течія" вартістю понад 2,3 млн грн уже допомагає українським захисникам і захисницям. З початку повномасштабної війни Фундація передала на фронт десятки БпЛА на суму понад 75 млн грн.

6 квадрокоптерів Autel отримали військові з підрозділів спеціального призначення на східному та південному напрямках, повідомляють на сайті "Фундації Течія". Вони прості в керуванні, дають хорошу якість фото та відео і добре себе показують навіть в темну пору доби.

"Це комерційні дрони, але вони дуже корисні на передовій. Компактні та легкі у використанні, надійні, а хороша оптика і тепловізор допомагають спостерігати за обʼєктами на достатньо великих відстанях вдень і вночі. Це справді корисна "пташка" для наших підрозділів", - пояснює пілот БпЛА з позивним "Сокіл".

Ще один дрон отримала військова частина у складі Окремої президентської бригади - це безпілотний авіаційний комплекс типу VTOL, тобто дрон літакового типу з вертикальними зльотом та посадкою вартістю 845 тис. грн.

"Безпілотники незамінні на передовій. Вони дозволяють діяти ефективніше, розвідують необхідну інформацію і виконують ще ряд важливих завдань. На жаль, цикл їхнього життя на фронті не дуже довгий і військові регулярно потребують нових "пташок", тож ми з командою постійно над цим працюємо", - коментує Олег Крот, директор ГО "Фундація Течія" та керівний партнер холдингу TECHIIA.

Нагадаємо, раніше "Фундація Течія" передала Силам оборони України безпілотників на суму понад $2,5 млн. Зокрема, це літальні комплекси FlyEye та кілька десятків дронів DJI. Загалом сума допомоги Силам оборони України від "Фундації Течія" перетнула позначку у $21,2 млн.

Крім цього, керівний партнер холдингу TECHIIA Олег Крот придбав для захисників України необхідних речей на майже $40 млн. Через військову таємницю та з міркувань безпеки деталей цих закупівель в організації не розголошують.