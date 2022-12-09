Сили оборони України отримали ще 7 дронів від Олега Крота з "Фундації Течія" [ Редагувати ]
Чергова партія безпілотників від громадської організації холдингу TECHIIA "Фундація Течія" вартістю понад 2,3 млн грн уже допомагає українським захисникам і захисницям. З початку повномасштабної війни Фундація передала на фронт десятки БпЛА на суму понад 75 млн грн.
6 квадрокоптерів Autel отримали військові з підрозділів спеціального призначення на східному та південному напрямках, повідомляють на сайті "Фундації Течія". Вони прості в керуванні, дають хорошу якість фото та відео і добре себе показують навіть в темну пору доби.
"Це комерційні дрони, але вони дуже корисні на передовій. Компактні та легкі у використанні, надійні, а хороша оптика і тепловізор допомагають спостерігати за обʼєктами на достатньо великих відстанях вдень і вночі. Це справді корисна "пташка" для наших підрозділів", - пояснює пілот БпЛА з позивним "Сокіл".
Ще один дрон отримала військова частина у складі Окремої президентської бригади - це безпілотний авіаційний комплекс типу VTOL, тобто дрон літакового типу з вертикальними зльотом та посадкою вартістю 845 тис. грн.
"Безпілотники незамінні на передовій. Вони дозволяють діяти ефективніше, розвідують необхідну інформацію і виконують ще ряд важливих завдань. На жаль, цикл їхнього життя на фронті не дуже довгий і військові регулярно потребують нових "пташок", тож ми з командою постійно над цим працюємо", - коментує Олег Крот, директор ГО "Фундація Течія" та керівний партнер холдингу TECHIIA.
Нагадаємо, раніше "Фундація Течія" передала Силам оборони України безпілотників на суму понад $2,5 млн. Зокрема, це літальні комплекси FlyEye та кілька десятків дронів DJI. Загалом сума допомоги Силам оборони України від "Фундації Течія" перетнула позначку у $21,2 млн.
Крім цього, керівний партнер холдингу TECHIIA Олег Крот придбав для захисників України необхідних речей на майже $40 млн. Через військову таємницю та з міркувань безпеки деталей цих закупівель в організації не розголошують.
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