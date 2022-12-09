росія мала раніше розпочати війну проти України - путін [ Редагувати ]
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росії необхідно було раніше розпочинати війну проти України, але країна чекала на виконання "Мінських угод".
Про це заявив президент росії володимир путін.
"росія мала раніше розпочинати "операцію" в Україні, але розраховувала домовитися в рамках "Мінських угод", - заявив путін.
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