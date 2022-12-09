росія запустила по енергоструктурі України понад 1000 важких ракет і дронів [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Понад 1000 важких ракет і дронів було випущено по об’єктах енергетичної інфраструктури України з 10 жовтня.
Про це повідомляє голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.
Як заявив Кудрицький, енергосистема України після останньої ракетної атаки агресора ввійшла у стабільний режим функціонування більш швидко, система не була розбалансована і працює як єдина цілісна інтегрована енергосистема, яка з'єднана з нашими сусідами - Молдовою та Європейською енергосистемою.
"Понад 1000 важких ракет і дронів було випущено по об’єктах енергетичної інфраструктури України з 10 жовтня. Ми пережили 8 великих хвиль і понад 10 менших ударів, передусім завдяки нашим героїчним Збройним силам. В деяких регіонах, в яких об’єкти зазнали ушкоджень, без перерви триває відновлення", - зазначив очільник "Укренерго".
Він повідомив, що роботи ведуться в основному на магістральних підстанціях та електростанціях, якими оперують як приватні, так і державні комунальні підприємства.
"Усюди, де це можливо, йде відновлення як здатності генерації виробляти електроенергію, так і здатності мережі надійно передавати її на велику відстань", - запевнив Кудрицький.
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