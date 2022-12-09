Українці зможуть побачити найпотужніший зорепад у 2022 році: названо дату [ Редагувати ]
Гемініди - яскравий метеорний потік, який за своєю потужністю поступається лише Персеїдам у серпні. У моменти піка кількість метеорів збільшується від 50 до 200. Цей зорепад стане останнім у 2022 році.
Коли почався потік Гемініди та чи можна буде побачити пік цього зорепаду, розповіли на сайті timeanddate.
2022 року потік метеоритів Гемініди розпочався ще 4 грудня і триватиме до 20 грудня. Назва біля потоку – завдяки сузір'ю Близнюки. При спостереженнях здається, що метеорити вилітають з цього сузір'я.
На відміну від більшості метеорних потоків, Гемініди пов'язані не з кометою, а з астероїдом - Фаетон 3200. Він обертається навколо Сонця приблизно за 1,4 року.
Гемініди – дуже яскраві та в пікові дні кількість метеоритів може досягати 200 штук на годину. Цього року пік зорепаду припаде на 13-15 грудня.
Побачити метеоритний потік зможуть мешканці обох півкуль Землі, тобто усі жителі планети. У Києві побачити до 150 метеоритів на годину можна буде вночі 14 та 15 грудня.
Для цього потрібно, щоб не було світла міста, а небо було чистим та безхмарним. Бажано спостерігати за метеоритним дощем за містом. Цього року для спостереження спеціальне обладнання не буде потрібно.
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