Гемініди - яскравий метеорний потік, який за своєю потужністю поступається лише Персеїдам у серпні. У моменти піка кількість метеорів збільшується від 50 до 200. Цей зорепад стане останнім у 2022 році.

Коли почався потік Гемініди та чи можна буде побачити пік цього зорепаду, розповіли на сайті timeanddate.

2022 року потік метеоритів Гемініди розпочався ще 4 грудня і триватиме до 20 грудня. Назва біля потоку – завдяки сузір'ю Близнюки. При спостереженнях здається, що метеорити вилітають з цього сузір'я.

На відміну від більшості метеорних потоків, Гемініди пов'язані не з кометою, а з астероїдом - Фаетон 3200. Він обертається навколо Сонця приблизно за 1,4 року.

Гемініди – дуже яскраві та в пікові дні кількість метеоритів може досягати 200 штук на годину. Цього року пік зорепаду припаде на 13-15 грудня.

Побачити метеоритний потік зможуть мешканці обох півкуль Землі, тобто усі жителі планети. У Києві побачити до 150 метеоритів на годину можна буде вночі 14 та 15 грудня.

Для цього потрібно, щоб не було світла міста, а небо було чистим та безхмарним. Бажано спостерігати за метеоритним дощем за містом. Цього року для спостереження спеціальне обладнання не буде потрібно.