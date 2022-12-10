У Києві в кіоску швидкої їжі вибухнув газовий балон: постраждали 5 людей (фото, відео) [ Редагувати ]
У Голосіївському районі Києва стався вибух газового балона у кіоску швидкого харчування, внаслідок чого почалася пожежа. Постраждали 5 людей. Про це повідомляє ДСНС.
9 грудня о 19:27 до Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про вибух на вул. Васильківській, 34-Б, що у Голосіївському районі столиці. На місце виклику було направлено рятувальників... О 19:38 пожежу було локалізовано та вже о 19:41 - ліквідовано.
Пожежники з'ясували, що в металевому кіоску з виготовлення їжі швидкого приготування стався вибух газового балону з послідуючим горінням. Вогнем було охоплено 2 суміжних кіоски.
Внаслідок вибуху опіки отримали 5 людей: два працівники кіоску з приготування їжі, відвідувач, чоловік, який допомагав гасити пожежу та продавець суміжного кіоску з продажу мобільних аксесуарів.
Всіх потерпілих передали медикам, чотирьох з них довелося госпіталізувати з опіками. Внаслідок пожежі обидва кіоски згоріли повністю.
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