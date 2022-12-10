На Херсонщині через обстріли загинули двоє людей, 8 поранені [ Редагувати ]
Впродовж доби внаслідок обстрілів окупантів Херсонщини загинуло 2 людей, 8 отримали поранення. Про це повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.
За добу росіяни 51 раз обстріляли область. Били з мінометів, РСЗВ та ствольної артилерії.
Поранення отримали 8 людей. 2 людини загинуло.
Внаслідок ворожих обстрілів постраждали житлові квартали міста, лікарня, магазини та складські приміщення. Також завдано шкоди об‘єктам інфраструктури.
У Херсоні зранку, 10 грудня, місцеві жителі знову чують вибухи. Частина міста залишилася без світла через нічні та ранкові обстріли росіян.
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