Німецький концерн Rheinmetall виготовить для України два зенітно-ракетні комплекси Skynex. Про це повідомляє Handelsblatt.

Rheinmetall підтвердив замовлення 9 грудня, але не назвав країну-отримувача систем. За інформацією джерел видання в урядових колах, ЗРК Skynex призначені для України.

Handelsblatt обіцяє передати замовнику системи на початку 2024 року. Вартість двох ЗРК Skynex - 182 млн євро. Оплачувати контракт буде федеральний уряд ФРН.

ЗРК Skynex призначений для протиповітряної оборони ближньої дії, зокрема може збивати 35-мм боєприпасами літаки, гелікоптери, ударні дрони та крилаті ракети.

У порівнянні з іншими системами у Skynex відносно недорогі боєприпаси - збити об'єкт у повітрі коштує майже 4000 євро.

Для захисту неба від російських атак Німеччина вже передала Україні 30 самохідних зенітних танків Gepard і систему ППО IRIS-T. На черзі - передача ще семи "гепардів" і трьох "Ірисів".