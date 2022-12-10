Німецький коцерн Rheinmetall збудує два ЗРК Skynex для України - Handelsblatt [ Редагувати ]
Німецький концерн Rheinmetall виготовить для України два зенітно-ракетні комплекси Skynex. Про це повідомляє Handelsblatt.
Rheinmetall підтвердив замовлення 9 грудня, але не назвав країну-отримувача систем. За інформацією джерел видання в урядових колах, ЗРК Skynex призначені для України.
Handelsblatt обіцяє передати замовнику системи на початку 2024 року. Вартість двох ЗРК Skynex - 182 млн євро. Оплачувати контракт буде федеральний уряд ФРН.
ЗРК Skynex призначений для протиповітряної оборони ближньої дії, зокрема може збивати 35-мм боєприпасами літаки, гелікоптери, ударні дрони та крилаті ракети.
У порівнянні з іншими системами у Skynex відносно недорогі боєприпаси - збити об'єкт у повітрі коштує майже 4000 євро.
Для захисту неба від російських атак Німеччина вже передала Україні 30 самохідних зенітних танків Gepard і систему ППО IRIS-T. На черзі - передача ще семи "гепардів" і трьох "Ірисів".
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