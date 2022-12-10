В окупованому Маріуполі 10 грудня на снаряди підірвалися двоє підлітків, вони залишилися живими, але отримали травми. Про це повідомляє радник мера Маріуполя Петро Андрющенка.

Два потужні вибухи в Маріуполі. Перший о 9:00. Другий 9:40. в районі вул. Курчатова. Нажаль, сумна причина. Перший вибух - підлітки полізли знімати тік-ток на руїнах та здетонував снаряд. На щастя - живі, загрози життю немає, однак оба в лікарні з травмами. Просто дивом залишились живі. Другий вибух - ланцюгова реакція першого вибуху.

Андрющенко констатує, що Маріуполь залишається наднебезпечним містом з огляду на безпеку. Розмінування де-факто зупинено. В найкращому випадку бомби, снаряди та міни просто помарковано стрічками. Радник мера виклав кілька фото зі снарядами у місті.

Нагадаємо, 7 грудня на Житомирщині на міні підірвалися батьки 8 дітей.