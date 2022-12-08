На Житомирщині на міні підірвалися батьки 8 дітей [ Редагувати ]
На Житомирщині на міні підірвався автомобіль, в якому перебувало подружжя - без батьків залишилися 8 дітей. Про це повідомляє поліція Житомирської області.
Трагедія сталася вдень 7 грудня в Олевській громаді. На дорозі між селами Сущани та Копище підірвався автомобіль "Форд Транзит", в якому перебувало місцеве подружжя, 38-річний чоловік і його 32-річна дружина.
За даними правоохоронців, на певному відрізку дороги їхній автомобіль з'їхав на узбіччя, де вибухнув, попередньо на міні. Люди в салоні автомобіля загинули.
У рамках розпочатого за фактом загибелі людей кримінального провадження будуть проведені необхідні експертні дослідження для встановлення всіх обставин.
Через трагічну подію сиротами залишились 8 дітей, усі неповнолітні. Нині вони перебувають під наглядом родичів.
Нагадаємо, напередодні поліцейські підірвались на каскаді мін у Херсонській області. Загинуло четверо правоохоронців, у тому числі начальник поліції Черкащини.
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