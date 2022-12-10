Перші світлофори на автономному живленні запрацювали у Вінниці. Нове обладнання тестують на одному із проблемних перехресть міста. І очікують, що незабаром від відключень електрики не залежатимуть 11 перехресть.

Чи зменшить це аварійність на темних шляхах? І що заради безпеки можуть зробити пішоходи? Юлія Корчевська розкаже про це далі.

Вимкнені світлофори й зростання кількості дрібних аварій - це наслідки обстрілів рашистами енергооб'єктів Вінниччини. Олександр - водій, каже: деякі міські перехрестя оминає з острахом.

Олександр, водій:

Є дуже важкі перехрестя, такі як біля тюрми, є перехрестя на Чехова, є перехрестя на 50 років. Там часто случаються аварії… збивають людей, один другого не пропускає. Хтось, хто нагліший проїхав, хто по правилах - буде стояти…

Щоб убезпечити водіїв та пішоходів - світлофори мають працювати, кажуть чиновники. Вихід уже знайшли.

Андрій Сорокін, директор департаменту транспорту Вінницької міської ради:

Прийшла така ідея щодо встановлення таких автономних джерел живлення задля того, щоб хоч деякий період часу під час відсутності електроенергії ми могли забезпечувати роботу світлофорного об'єкта. І підтримувати на тому чи іншому перехресті безпеку дорожнього руху.

Це перехрестя стало першим, де світлофори працюють на автономному живленні. Вони обладнані безперебійником, інвертором та акумуляторами. При відключенні електроенергії - це допоможе працювати шість годин.

Андрій Сорокін, директор департаменту транспорту Вінницької міської ради:

Обладнання для нас нове, для міста, воно не застосовувалося на світлофорних об'єктах, тому потребує деякого часу для тестового періоду. Але зараз попередньо можемо говорити, що поки що обладнання працює якісно, щоб і під час морозів воно ефективно працювало - воно поміщене до спеціальних боксів, в шафи-бокси, які обігріваються, вентилюються.

Автономними мають стати 11 проблемних перехресть.

Олександр, водій:

Це добре, якщо будуть безперебойніки. Я щітаю, добре…

У поліції ж зазначають, це не єдині заходи безпеки дорожнього руху, до яких вдалися у Вінниці, почалися перебої з освітленням.

Ігор Волокітенко, заступник керівника Гу Національної поліції у Вінницькій обл.:

Нами збільшена й кількість автопатрулів, які забезпечують безпеку руху на автошляхах. Також на найбільш проблемних ділянках поліцейські здійснюють регулювання дорожнього руху.

Напередодні для пішоходів провели масштабну акцію. І дітям, і дорослим безкоштовно роздали тисячі флікерів.

Ігор Волокітенко, заступник керівника Гу Національної поліції у Вінницькій обл.:

Світловідбиваючих елементів, які дають можливість створити більш комфортні умови пересування населення. А також можливість побачити людину саме на дорозі. Тому водію, який пересувається на транспортному засобі. Ось, до прикладу, я із собою маю один із таких флікерів, який роздавався населенню Вінниччини. Покажу, як він закріплюється на одежі.

Усе це в комплексі має дати гарні результати. Поки ж і водії, і пішоходи привчаються до толерантності. Та взаємоповаги за енергоощадливих умов життя.