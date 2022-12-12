Втрати росії: Генштаб назвав нові дані [ Редагувати ]
За минулу добу, 11 грудня, сили ЗСУ ліквідували ще 620 окупантів та чимало ворожої техніки. Про це свідчать дані Генштабу.
Загалом з початку повномасштабної війни росія втратила 94 760 своїх військових.
Загальні бойові втрати противника станом на 11 грудня орієнтовно склали:
- особового складу - близько 94 760 (+620) осіб ліквідовано,
- танків - 2966 (+24) од,
- бойових броньованих машин - 5928(+8) од,
- артилерійських систем - 1929 (+1) од,
- РСЗВ - 397 (+0) од,
- засобів ППО - 211 (+0) од,
- літаків - 281 (+0) од,
- гелікоптерів - 264 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1617 (+4),
- крилатих ракет - 592 (+0),
- кораблів /катерів - 16 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 4544 (+4) од,
- спеціальної техніки - 169 (+2).
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