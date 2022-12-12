Передмістя Бахмута на Донеччині залишається однією з найгарячіших ділянок східного фронту [ Редагувати ]
Передмістя Бахмута на Донеччині залишається однією з найгарячіших ділянок східного фронту. Російські війська змінили тактику - тепер під час наступу вони ділять батальйонні тактичні групи на дрібніші штурмові підрозділи. Перекидають багато техніки, але водночас і несуть неабиякі втрати. Кореспонденти Військового телебачення - передають з передмість Бахмута.
Олена Гаврилюк, кореспондент Військового телебачення України:
На Бахмутському напрямку наші воїни нищать окупантів за допомогою російської техніки. У колекції трофеїв мають і знаменитий Т-90.
На позиції, де наша знімальна група працює сьогодні, українські бійці вже мають арсенал панцерників Т-72. А також гордість російського воєнпрому - Т-90.
Позивний "Шура", військовослужбовець Збройних сил України:
Це танк Т-90 - знаменитий танк росії , яким вони хотіли Київ за 3 дні штурманути. Всю Україну. Тепер получається, він у нас, ми забрали його, ленд-ліз такий собі, і їхніми ж снарядами ми даємо їм по шапці. Вони приречені програти - це 100 відсотків. Кожен вистріл цього танка це - 40 чоловік у день. З однієї пушки, а нас українців за сутки, допустім, вони ні одного не убили. В нас командування роти, командир роти систему ведення війни він знає, координує і ми просто їх - ми б'єм точністю, а вони просто так.
На Бахмутському напрямку обстріли майже не вщухають - розповідають наші захисники. Ворожі артилеристи роблять ставку на кількість ударів, а не на влучність. Українські ж воїни не витрачають боєприпасів задарма. Точність - у пріоритеті!
Віктор, військовослужбовець Збройних сил України:
Зараз от ви чуєте вибухи, постріли, тиждень назад, коли не було морозу тут такого не було. Було затишшя, десь неділі 2-3. Практично ніхто не стріляв даже, тому що просунутися по цьому нереально, а зараз да, активувалися бойові дії - ми продовжуємо давити ворога. Так і буде далі.
Росіяни часто кидають свої танки й БТРи просто на полі бою, діляться наші бійці. Нерідко це абсолютно придатні до роботи машини, з повним боєкомплектом. В них просто закінчується бензин, а поповнити запас - ворогу нічим.
Позивний "Шура", військовослужбовець Збройних сил України:
Москалю не пережить цю зиму, тому що получе по самі вінця. Даже їхніми машинами, щоб вони не посилали в нашу Україну, то ми їх заберемо. Обслужимо і ними же ж дамо здачу.
Наші захисники наголошують - взимку чужинцям на українській землі буде несолодко! Навіть попри те, що командири ворожої армії не шкодують техніки, а солдат використовують як гарматне м'ясо. Насправді подібна тактика лише примножує невдачі російського війська. Та наближає Україну до перемоги.
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