Безперервний терор міст та сіл Донбасу. Окупанти обстріляли касетними боєприпасами та реактивними системами залпового вогню "Ураган" місто Гірник. Снаряди влучили у середмістя. Було вбито двох людей, поранено десятьох мирних мешканців.

Наші військові тим часом розповідають, що активізувалася ворожа авіація. Щоправда, оборонці регулярно відмінусовують літаки, гелікоптери та безпілотники противника. Наш воєнкор Ігор Левенок - підготував ексклюзивний репортаж з фронту.

Фронтові реалії. Сумні, болючі й жахливі. День у день окупанти знищують те, що українці будували роками. Містечко Красногорівка. Цілодобово ворог поливає житлові квартали вогнем.

Не здатні прорвати оборону українського війська, рашисти воюють із мирним населенням. Застосовують артилерію, а подекуди ще й авіацію.

Але українці вміють за себе постояти. Це кажуть ось ці хлопці. Бійці дев'яносто п'ятої бригади десантно-штурмових військ. Вони на лінії фронту полюють за російськими літаками.

Юрій, десантник:

Взагалі тільки силами нашої бригади за весь період повномасштабного вторгнення, було знищено підрозділами окремої десантно-штурмової бригади було знищено чотири літаки, чотири гелікоптери і шістнадцять безпілотних літальних апаратів…

Для розуміння, вартість одного винищувача СУ-34 - становить понад тридцять п'ять мільйонів доларів. Один гелікоптер коштує близько двадцяти мільйонів. А шкоду, якої вони завдають мирним українським містам, важко оцінити. Бо нищать не лише будівлі й інфрастуктуру, а й убиваютьлюдей. Десантники кажуть: ворог останнім часом активізувався в тактиці завдання авіаційних ударів.

Юрій, десантник:

Ну от коли була хороша погода, і було сонячно, то противник активно використовував літаки, але на таких великих висотах. На таких висотах з ним може працювати серйозне ППО. Комплекс С-300. А загалом тактика повітряна противника, це підхід на максимально низьких висотах. І використовуючи якісь складки місцевості пуск ракет з того що називається "кобруванням", коли він сідає так трошки на хвіст і задирає передню частину. Робить пуски і уходить…

Бійці демонструють техніку, яка вже довела свою ефективність проти російської авіації, хоч і з'явилася у ЗСУ зовсім недавно - британський ПЗРК Starstreak.

Андрій, десантник:

Його опанувати можна, але потрібна практика. І саме цього ми хочемо найбільше. Тобто практики. Хлопці, які їздять навчатися, вони роблять на тренажерах сотні пусків. І тоді ти вже приїжджаєш і навчений. Як бачите, як я вже казав, він працює як ПТУР, але по повітряних цілях. Ось цей джойстик… Першою ж ракетою ми збили "Орлана".

Юрій, десантник:

Противник кидав неймовірну кількість техніки і людей, аби здійснити прорив і оточити все угруповання, яке знаходилося тут в цьому районі. І зокрема активно використовував оці ж безпілотники "Орлани" для коректування вогню артилерії. І ми щойно отримали ці ракети. Дві людини в нас на той момент пройшли підготовку. І перше бойове ефективне застосування. Ми збили той "Орлан" і противник зрозумів, що так легко йому проходити в нас по головах цими "Орланами" не вдасться.

Українські військові вже не раз звітували про успішне застосування ПЗРК від західних партнерів. Найчастіше під удар цих ракетних комплексів потрапляють російські гелікоптери та безпілотники.