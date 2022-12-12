На Закарпатті піднявся рівень води: жителям довелося дістати гумові чоботи [ Редагувати ]
Поки одні області засипає снігом, Закарпаття - затоплює. Рівень води у річках піднявся настільки, що жителям міст довелося дістати гумові чоботи. В деяких місцях залило автошляхи, а біля села Невицьке - навіть пошкодило підвісний міст. Більше про велику воду на Закарпатті розповість Марʼяна Мартин.
Анна поспішає на навчання. Зі свого дому в Ужгороді виходить у гумових чоботях, в руках змінне взяття. Ще з ранку пройти і вулицею було неможливо, розказує дівчина.
Єва та Анна - жительки Ужгорода:
Воно аж доходить до того гаража, то всьо було у воді.
Пані Єва з сумом заглядає у двір. Каже, на щастя, вода потрапила тільки у підвал. До хати не добралася.
Єва - жителька Ужгорода:
У підвал зайшла туди аж, всьо в воді.
Не так пощастило пану Михайлу. В нього у воді весь перший поверх помешкання.
Михайло - житель Ужгорода:
Це всьо в хату, до третьої ступеньки.
Зараз чоловік чекає рятувальників. Ті мають відкачати воду.
Михайло - житель Ужгорода:
Просто все залито, на городі пів метра води всюди. Мало того, виключають світло, попросили не виключайте світло, ми самі своїми силами, не виключайнте нам світло хотяби на 2 доби, щоб ми самі себе могли відкачати, тому що крім на себе, надіятися тут нема на кого.
Два дні поспіль Закарпаття заливало дощами. Води натекло стільки, що стоки в Ужгороді не впоралися. Вода вийшла у городи, затопило і дороги у деяких районах міста. Вода добряче піднялася і в річках краю. Боржава підтопила трасу.
Василь Дойчинець - заступник начальника оперативно-координаційного центру ГУ ДСНС в Закарпатській області:
Міст у наслідок того, що по руслі річки пропроливали плавиння і якесь велике дерево зачепилося за трос, і пошкодило там металеву конструкцію.
Добряче затопило і села Перечинського району. Рятувальники на місцях не припиняють роботи від учора.
Василь Дойчинець - заступник начальника оперативно-координаційного центру ГУ ДСНС в Закарпатській області:
Залучалися 44 рази вчора підрозділи ДСНС для відкачування води в місцях, де це було можливо зробити. Водостічні канали не могли справитися з такою масою води, і відповідно грунтові води. В одному місці, це Виноградівський район, шаланки, де було перелив через асфальтне покриття дороги.
Подальших підтоплень не прогнозують. Адже з початком тижня в область прийшов мороз, який стримає паводкову хвилю.
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