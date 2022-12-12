Під Мелітополем пролунали звуки вибухів - Федоров [ Редагувати ]
Джерело: Укринформ
У понеділок, 12 грудня, під Мелітополем у Запорізькій області пролунали звуки вибухів. Про це повідомляє Мелітопольський міський голова Іван Федоров.
"У росіян чергова вечірня дискотека", - йдеться у повідомленні.
Федоров зазначає, що з Токмаку, Михайлівки та передмістя Мелітополя повідомляють про вибухи.
"Чекаємо підтвердження від Генштабу", - додав мер міста.
Федоров повідомив, що один з мостів у Мелітополі зазнав пошкоджень.
"Це один зі стратегічно важливих мостів після "втоми" Кримського мосту. Саме через нього окупанти перевозили військову техніку зі східного напрямку. Що ж, недорогі росіяни, ЗСУ вже поруч", - додав мер міста.
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