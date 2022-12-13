Приїхав зі Швеції рятувати захисників України: на фронті загинув доброволець [ Редагувати ]
На фронті під час евакуації поранених загинув медик-доброволець "Госпітальєрів" "Ніко", який приїхав зі Швеції рятувати життя наших захисників.
Відомо, що доброволець потрапив у смертельну ДТП - евакуаційне авто "Госпітальєрів" зіткнулося із бойовою машиною піхоти, покинутою серед дороги.
На жаль, "Ніко" через важкі травми загинув. Ще двоє "госпітальєрів" з його екіпажу проходять обстеження.
Вказується, що ДТП сталася просто під час евакуації поранених бійців із "нуля".
"Він був юним хлопцем, та, приїхавши зі Швеції, він зголосився стати медиком-добровольцем та рятувати життя на фронті. Вічна слава тим, хто, не будучи українцями, кидають своє комфортне життя та їдуть до нас. Їдуть на війну за нашу незалежність. За нашу ідентичність. Вічна слава", - пишуть у батальйоні "Госпітальєри".
Прощання з "Ніко" відбудеться сьогодні, 13 грудня, о 14.00 на Михайлівській площі.
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