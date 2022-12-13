Правоохоронці затримали заступника голови Федерації профспілок України. Його підозрюють у незаконному відчуженні майна на понад 138 млн грн. Про це повідомив Офіс генпрокурора.

За даними слідства, підозрюваний як голова наглядової ради ПрАТ "Укрпрофоздоровниця прийняв рішення про продаж об’єкту нерухомого майна - Київської курортної бальнеолікарні площею 11 тис 672 м кв. Згідно висновку судової оціночно-будівельної експертизи загальна вартість майна понад 138 млн грн.

Профспілковому лідеру обрали запобіжний захід - тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі понад 124 млн грн та відсторонено від займаної посади. "Українська правда" повідомила, що затримали Володимира Саєнка.

У СБУ повідомили, що розкрили масштабну схему привласнення державних установ санаторно-курортної сфери України. Крім заступника Голови Федерації профспілок України, до організації оборудки причетні четверо колишніх високопосадовців Головного управління комунальної власності КМДА.

Вони займались незаконним "виведенням" з держвласності соціальних закладів для їх подальшого продажу і отримання тіньових прибутків. Серед привласненої нерухомості: українські санаторії, реабілітаційні центри і навчально-спортивні установи.

За даними слідства, "схема" полягала у тому, що посадовці з КМДА виписували документи, які передавали Федерації профспілок право власності на державні об‘єкти. Потім ці об‘єкти продавали за ринковою вартістю через підконтрольні фірми.

У ДБР повідомили, що у цій справі оголосили підозру колишньому начальнику Головного управління майном КМДА, який незаконно передав право власності на державне майно профспілкам. Загальна сума на момент вчинення злочинів сягала понад 300 млн грн.

Зокрема посадовцем незаконно оформлено права власності на майнові комплекси/об’єкти нерухомого майна, а саме:

будинок Профспілок на Майдані Незалежності,

будинок площею 3 тис. 720 кв. м на вулиці Хрещатик,

виробничо-адміністративний будинок на вулиці Шота Руставелі у Києві,

готельний комплекс "Турист",

майновий комплекс загальною площею 3 тис. 338 кв. м на вулиці Трутенка,

відділення санаторію ім. 1-го Травня, курорт Пуща-Водиця,

майновий комплекс на вулиці Гамарника площею 3 тис. 988 кв. м.

У липні 2022 року працівники ДБР передали 80 об’єктів, які перебували в користуванні профспілок в управління АРМА.