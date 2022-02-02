Понад мільярд євро допомоги - Євросоюз готовий надати Україні. Як підтримку на час ескалації. Бо напруження та активна інформаційна розкрутка теми можливого вторгнення - б'є по українській економіці. Коли ми можемо отримати ці гроші? На що зможемо витратити? І головне - чи треба буде їх повертати? Іван Пінчук зібрав думки експертів.

Мільярд 200 мільйонів євро. Це - допомога, яку готовий надати Україні - Євросоюз. І половину цієї суми - обіцяють уже найближчим часом.

Урсула фон дер Ляєн, президент Європейської комісії:

Цей пакет допоможе Україні вже зараз. Особливо на певні фінансові потреби, викликані ескалацією. Ми звернулися до Європарламенту з проханням затвердити допомогу якомога швидше. Перший транш становитиме 600 мільйонів євро.

У Києві грошей ще не бачили, але за підтримку партнерам - дякують.

Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України:

Ми вдячні партнерам, що така підтримка не обмежується лише словами: ЄС виділяє Україні 1,2 млрд євро макрофінансової допомоги. Хотів би окремо подякувати віцепрезиденту ЄК Валдісу Домбровскісу за відстоювання інтересів України, а також ці важливі в нинішніх умовах кошти.

За що саме дякує прем'єр? І на що підуть ці гроші? І головне - це подарунок чи позика? Детальніше пояснюють експерти.

Тетяна Острікова, економічний експерт:

Наші партнери також розуміють, що це надзвичайна ситуація і навіть цільове призначення, назва цієї макрофінансової допомоги містить слово "emergency", тобто, це означає, що це надзвичайна, екстраординарна допомога, яка саме пов'язана з тими економічними викликами, які ми переживаємо через безпекову ситуацію і ризики вторгнення.

Кажуть, через військову загрозу зовнішні ринки запозичень для Києва - фактично - закриті. Інвестори - виводять гроші з країни. І наслідок цього - ми, зокрема, бачимо й на цифрах в обмінниках. Та головне питання - коли ми можемо отримати європейську допомогу.

Тетяна Острікова, економічний експерт:

Ця макрофінансова допомога, вона має певну процедуру її надання. Тобто спочатку ухвалює ЄК рішення - воно ухвалене. Потім за нього голосує Рада і Європарламент, але ми сподіваємось, що цей процес відбудеться найближчим часом, після цього укладається меморандум про взаєморозуміння з українською владою, по аналогії з МВФ і після цього вже підписується безпосередньо кредитна угода де всі юридичні умови. Фіксується ставка, строк, час повернення і так далі.

Аби отримати другу частину суми - ще 600 мільйонів євро - Єврокомісія вимагає від Києва виконати обіцянки, раніше дані МВФ. І в цьому представники профспілок - вбачають загрозу. Мовляв, формат співпраці з Фондом треба змінювати.

Сергій Каплін, представник Федерації профспілок України:

МВФ здійснює політику випаленої землі всередині країни. Профспілки виступають за те, щоб цю ганебну практику кардинально змінити, щоб ми підтримали, перед усім, малий бізнес. Підтримали промисловість, підтримали створення нових робочих місць і подумали про наш економічний суверенітет.

Гроші від ЄС - звісно допомога, але далеко не подарунок, наголошують економісти. Є чіткі умови, як їх можна використовувати. До того ж - їх доведеться повертати.

Олександр Охріменко, експерт з економіки:

Це кредит. Це не просто так. Кредит. Але на 20 років, відсоток дуже маленький, ноль, ноль - дуже маленький. І його ми почнемо погашати після 10 років. Їх можна витратити на закупівлю газу, можна витратити для фінансування якихось соціальних програм, проведення якихось реформ.

Попередньо ще треба узгодити з ЄС - на що саме підуть кошти, а потім надати звіт про їх використання.