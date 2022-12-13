Уряд Великої Британії оголосив про нові санкції за удари по цивільній інфраструктурі України. Під санкції потрапили 12 представників командного складу російських збройних сил - 10 генералів та 2 полковники. Також обмеження ввели проти 4 громадян Ірану, яких Лондон вважає причетними до постачання безпілотників росії.

До списку санкцій потрапили:

командувач ракетними військами стратегічного призначення генерал-полковник Сергій Каракаєв,

командувач повітрянодесантними військами генерал-полковник Михайло Теплинський,

начальник ракетних військ та артилерії сухопутних військ генерал-лейтенант Михайло Матвєєвський,

начальник головного ракетно-артилерійського управління міністерства оборони генерал-лейтенант Микола Паршин,

командувач 35-ї загальновійськової армії генерал-лейтенант Олександр Санчик,

начальник штабу російського угрупування військ (сил) "Захід" генерал-лейтенант Михайло Зусько,

командир 3-ї мотострілецької дивізії генерал-майор Олексій Авдєєв,

директор головного обчислювального центру Генерального штабу генерал-майор Роберт Баранов,

начальник підрозділу будівництва та управління безпілотними літальними апаратами генерал-майор Олександр Новіков,

командир 144-ї мотострілецької дивізії генерал-майор Олег Цоков,

командувач ракетними військами та артилерією 1-ї танкової армії полковник Георгій Шуваєв,

командир 4-ї танкової дивізії полковник Євген Журавльов.

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Крім того, Лондон ввів санкції проти іранської компанії Oje Parvaz Mado Nafar Company, її директора Юсефа Абуталебі, а також генерала Корпуса вартових ісламської революції Абдолли Мехрабі та голову Організації авіаційної промисловості Ірану Афшина Хаджеха Фарда.

Всім переліченим особам заборонено перебувати у Сполученому Королівстві, а їхні активи в країні заморозять. Також із ними не можна буде вести бізнес.

9 грудня Велика Британія ввела санкції проти п'яти російських силовиків і військових, винних у катуваннях, перешкоджанню запобігання насильству та участі у російському вторгненні в Україну.