Атака дронів на столицю: що відомо [ Редагувати ]
Джерело: Суспільне
У Києві та області сьогодні, 14 грудня із самого ранку лунає повітряна тривога через атаку дронів. Вже більше десятка ворожих цілей вдалося збити.
Як повідомили в КМВА, станом на 08:00 ППО збила над Києвом та в області 13 дронів "Шахед".
Як зазначив заступник голови ОП Кирило Тимошенко, внаслідок ранкової атаки на Київ та область в столиці пошкоджено 2 адмінбудівлі, у селі Вишневе – приватний будинок.
За попередньою інформацію, постраждалих та жертв - немає.
Увага! Будьте обачними! Небезпека ще не минула, перебувайте в укриттях.
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