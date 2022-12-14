У Києві та області сьогодні, 14 грудня із самого ранку лунає повітряна тривога через атаку дронів. Вже більше десятка ворожих цілей вдалося збити.

Як повідомили в КМВА, станом на 08:00 ППО збила над Києвом та в області 13 дронів "Шахед".

Як зазначив заступник голови ОП Кирило Тимошенко, внаслідок ранкової атаки на Київ та область в столиці пошкоджено 2 адмінбудівлі, у селі Вишневе – приватний будинок.

За попередньою інформацію, постраждалих та жертв - немає.

Увага! Будьте обачними! Небезпека ще не минула, перебувайте в укриттях.