Якщо ти готовий до ядерної війни, ти готовий до будь-чого

Пережити ядерку. Окупація запорізької АЕС та ядерні погрози москви актуалізували питання протирадіаційного захисту. Ольга Жидецька поговорила з експертами Американської асоціації цивільної оборони, з-поміж яких, є, зокрема, фахівці з ядерної безпеки. Вони розповіли, які поради дають своїм громадянам, та що думають про ситуацію в Україні.

Дев'ять місяців на пороховій, а точніше ще гірше, на ядерній діжці - живуть мешканці Запорізької області. Місто Енергодар, яке обслуговує найбільшу в Європі, Запорізьку атомну електростанцію, в окупації від п'ятого березня. Ситуація у місті напружена і тривожна.

Тетяна, працівниця ЗАЕС:

Холодно, переодически обстрелы. Часто. И слышно ночью, сейчас даже окна закрыты и слышно ночью. За атомную переживаем, очень много туда прилетов. Все разрушено.

Окупанти захопили АЕС та замінили керівництво російськими працівниками. При цьому періодично відбуваються обстріли споруд станції. Та кілька разів вона залишалася відрізаною від енергомереж, що ставило об'єкт на межу ядерної катастрофи. Ця ситуація турбує увесь світ, адже її наслідки відчує не тільки Україна. Однак професор університету Юти та спеціаліст з ядерних реакторів та безпеки Гарі Сандквіст вважає, що через воєнні дії на ЗАЕС навряд чи виникне аварія подібна за масштабами до Чорнобильської. Адже станція добре спроектована і має достатній запас міці.

Гарі Сандквіст, експерт з ядерної безпеки Американської асоціації цивільної оборони (tacda):

Що може бути, це у разі атаки на первинну систему управління чи сховище радіоактивних матеріалів, вони можуть потрапити у воду. В такому разі виникає хмара радіоактивного водяного пилу. І це може становити небезпеку.

Експерт схвалює дії української влади, що забезпечила жителів підконтрольних територій препаратами йоду. Також Гарі Сандквіст наголошує: важлива комунікація з населенням у випадку надзвичайної ситуації. Якщо оголошено евакуацію - отже, ризики справді серйозні. Натомість наполягає - порятунок у разі катастрофи у руках самих людей, які мають заздалегідь придивитися укриття та подбати про необхідне.

Гарі Сандквіст, експерт з ядерної безпеки Американської асоціації цивільної оборони (tacda):

Найважливіше, звісно, це мати запас їжі та води. Слід обгорнути консерви або інші продукти тривалого зберігання, які ви маєте, щоби запобігти їхньому забрудненню, якщо радіоактивні викиди потраплять в атмосферу. Вода - у пляшках чи контейнерах - не повинна зберігатися на відкритому просторі.

Приблизно такі самі поради на випадок ядерної війни. Експерт наполягає, найважливіше: не дозволити радіонуклідам потрапити в організм - ось чому вода та їжа мають бути чистими. Зовнішня ж радіація насправді не така небезпечна.

Гарі Сандквіст, експерт з ядерної безпеки Американської асоціації цивільної оборони (tacda):

Ми дотримуємося припущення, що якщо ядерний пристрій вибухне на землі, вам потрібно переховуватися в укритті близько двох тижнів. Тому що основна маса радіоактивних частинок з поверхні землі зникне доволі швидко. Люди, зокрема і в Сполучених Штатах, будують бункери виходячи з цих розрахунків, щоби мати достатньо їжі, води та палива для обігріву на цей час.

Американська асоціація цивільної оборони рекомендує жителям США на випадок ядерної війни не покладатися на державну систему бомбосховищ, адже їх замало, а будувати власні бункери чи принаймні облаштовувати укриття у доступних місцях, зокрема підвалах. Там виходять з принципу, якщо ти готовий до ядерної війни, ти готовий до будь-чого. І цілком маєш шанси вижити.

Джей Вімпі, президент Американської асоціації Цивільної оборони:

Ми радимо людям знайти цю книжку. Її можна завантажити безкоштовно. У ній йдеться про ядерну війну, а також про будівництво підземних укриттів, створення належного захисту від холоду, використання підручних матеріалів для створення умов для виживання в надзвичайних ситуаціях.

Гарі Сандквіст, експерт з ядерної безпеки Американської асоціації цивільної оборони (tacda):

Навіть у разі цілеспрямованої ядерної атаки, це подібно вибуху гармати на землі. Якщо ти перебуваєш на відстані від радіуса ураження, ти виживеш. Люди схильні перебільшувати небезпеку від радіації. Жителі Бразилії потрапляли під дії 10-разового перебільшення радіаційної норми, так само як і жителі США, і вони добре це пережили.

Натепер, згідно із заявою МАГАТЕ, ситуація на Запорізькій атомній електростанції залишається нестабільною та потенційно небезпечною, однак в агенції сподіваються, що захисна зона на ЗАЕС буде узгоджена та реалізована найближчим часом. Тим часом президент Енергоатому Петро Котін два тижні тому заявив, що бачить ознаки того, що окупанти можуть готуватися вийти зі станції. Проте вони замінували її територію.