"За Рязань": з'явилось відео з уламком дрону, збитого у Києві [ Редагувати ]
Журналістам вдалося зняти відео, на якому видно уламок дрону-камікадзе, збитого силами ППО у Києві під час атаки у середу, 14 грудня.
"Ось такий уламок ворожого дрона зафіксували у Шевченківському районі столиці журналісти телеканалу", - йдеться в підпису.
На кадрах можна побачити уламок дрону, на якому написано: "За Рязань!".
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