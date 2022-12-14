На Донбасі тривають запеклі бої. У Краматорську знову вибухи - там окупанти зруйнували два освітніх заклади і пошкодили житлові будинки. Під Бахмутом ситуація напружена - росія вигадує байки про здачу міста. Проте наші захисники доводять протилежне.

Краматорськ знову зазнав ворожого удару. Ракети поцілили по центру міста та промзоні. Рашисти обстріляли корпус інституту, повністю зруйнувавши будівлю. Пошкоджено і ще один заклад освіти.

Олександр Гончаренко, міський голова Краматорська:

Також пошкоджень зазнали 8 багатоквартирних будинків, будівля автовокзалу, гуртожиток та реабілітаційний заклад. За попередньою інформацією, обійшлося без жертв.

У Вугледар, де й досі під постійними обстрілами рашистів залишається близько семисот людей, правоохоронці везуть харчі та іншу гуманітарну допомогу.

Андрій Друмов, керівник поліції Волновахи:

Позиція керівництва поліції в Донецькій області така, що б усі з міста Вугледар були евакуйовані. Але ми розуміємо, що поки що це зробити неможливо. Тому цей рейс у нас не останній.

На справжнє пекло перетворилася Красногорівка. Місто цілодобово під атакою з боку окупантів. Снаряди летять просто в будинки людей.

А ви сами здесь были, да? - А? - Сами дома были, да? - Да, мы наверху были на первом этаже с супругой. - Она цела? - Да.

Противник не полишає спроб наступу на Лиманському, Авдіївському та Бахмутському напрямках.

Велике прохання - не сійте паніку. Все буде добре, все буде Україна! Бахмут стоїть, Бахмут тримається, всі на своїх позиціях! За заводи там шампанських вин, гіпсокартонний - не поширюйте плітки. Це дурниці. І ще одне. Там деякі політичні експерти розказують, що 93 бригада вийшла. Дивіться, це Бахмут, 93-я на місці.

Підступність та безпринципність рашистів вкотре доводять такі знахідки, як протипіхотні міни - смертельно-небезпечні вибухові пастки.

Лепестки - отак іде боєць, а то ще хуже мешканець місцевий, і лепесточок. І ось щедро накидали бл**ь.

Тримає оборону і Мар'їнка, яку росіяни майже знищили.

Славне місто Мар'їнка, кажу вам за що воїни зараз б'ються, за кусочок землі Мар'їнки, якої вже немає. Там і воюємо.

Сили Оборони перетворюють техніку окупантів на брухт. Знищують наші захисники й самих окупантів.

Там дорога, сотнями, лежать сотнями, ніхто їх не забирає.

Чимало московитів потрапили й в полон. Цих "асвабадітелей" у різних чоботах кинули їхні ж командири.

Освободітелі, кто командир тут у вас? - Нету! - Нету, а де? - Они бросили нас, ми сами. - А чого у вас педалі різні? Шо спи**или то і носимо? - Мне привезлі із Балаклеи. - А шо решили дать, позамерзали? - А шо нам, куда, нас бросили - Пешком? - Так вас там бросили? - Да.

Запасів гарматного м'яса у росіян поменшало.

Андрій Ковальов, речник Генерального штабу Збройних сил України:

З метою поповнення втрат та доукомплектування підрозділів першого армійського корпусу окупаційних військ на території Донецької області активізувалися заходи примусової мобілізації. Відтак, у місті Горлівка призову підлягають особи чоловічої статі, зокрема і з позначкою "бронь" у військових квитках.

На Луганщині ситуація стабільно важка, але контрольована.

Сергій Гайдай, голова Луганської обласної військової адміністрації:

Атаки у Білогорівці відбиваються нашими захисниками. У напрямку Сватове-Кремінна - просуваємося, маємо успіхи. Рашисти масово заселяються в села біля лінії фронту в цивільні будинки, подекуди мирних людей повиганяли з населених пунктів повністю.

Окупований Сєверодонецьк залишається без опалення та майже без електрики, як і більшість загарбаних і напівзнищених росіянами міст.