DJI випустила бюджетний дрон Mini 3 [ Редагувати ]
Найбільший світовий виробник споживчих дронів - китайська Da-Jiang Innovations (DJI) представила новий дрон Mini 3, який став дешевшою версією моделі Mini 3 Pro.
Безпілотник оснащується камерою 48 Мп з чотирикратним цифровим зумом та підтримкою зйомки відео 4K з частотою 30 кадрів в секунду, передбачені 2- та 4-кратний цифровий зум залежно від роздільної здатності запису.
Підтримується пряма відеотрансляція на відстань до 10 км.
DJI Mini 3 має можливість ведення польоту та зйомки за запрограмованими заздалегідь програмами.
Від версії Pro новинка відрізняється спрощеними системами захисту від зіткнень та відстеження об'єктів зйомки.
Заявлена автономність - до 38 хвилин польоту без заміни акумулятора або до 51 хвилини з потужнішою батареєю.
У продажу новий безпілотник DJI Mini 3 з'явиться у січні 2023 року за ціною від $409, а аксесуари для DJI Mini 3 вже доступні.
Нагадаємо, у квітні 2022 року DJI припинила роботу в росії та в Україні. У компанії пояснили таке рішення "переоцінкою вимог відповідності ринку".
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