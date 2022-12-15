Найбільший світовий виробник споживчих дронів - китайська Da-Jiang Innovations (DJI) представила новий дрон Mini 3, який став дешевшою версією моделі Mini 3 Pro.

Безпілотник оснащується камерою 48 Мп з чотирикратним цифровим зумом та підтримкою зйомки відео 4K з частотою 30 кадрів в секунду, передбачені 2- та 4-кратний цифровий зум залежно від роздільної здатності запису.

Підтримується пряма відеотрансляція на відстань до 10 км.

DJI Mini 3 має можливість ведення польоту та зйомки за запрограмованими заздалегідь програмами.

Від версії Pro новинка відрізняється спрощеними системами захисту від зіткнень та відстеження об'єктів зйомки.

Заявлена автономність - до 38 хвилин польоту без заміни акумулятора або до 51 хвилини з потужнішою батареєю.

У продажу новий безпілотник DJI Mini 3 з'явиться у січні 2023 року за ціною від $409, а аксесуари для DJI Mini 3 вже доступні.

Нагадаємо, у квітні 2022 року DJI припинила роботу в росії та в Україні. У компанії пояснили таке рішення "переоцінкою вимог відповідності ринку".