Законопроект 5655 робить одну з найкорумпованіших сфер однією з найпрозоріших - заступник Мінцифри Вискуб [ Редагувати ]
За два роки реформування одну з найбільш корумпованих сфер в Україні - будівництво - поступово перетворюють на одну з найпрозоріших. А законопроект 5655, ухвалений Верховною радою напередодні є завершенням "складної та сміливої" реформи.
Таку думку на своїй сторінці в Facebook висловив заступник Міністра цифрової трансформації Олексій Вискуб, передають "Українські новини".
За його словами, ще два роки тому будівельний реєстр фізично знаходився не в Україні та у приватних руках.
"Будь-які зміни в цей реєстр могли внести (і регулярно вносили) старим числом, могли запросто підмінити будь-який дозвіл чи документ (що також робили регулярно), а в окремих полях реєстру навіть робилися примітки не двозначного характеру", - написав Вискуб, опублікувавши скріншот відповідних дописів в реєстрі.
Отримати документацію на об'єкт чи хоча б дізнатися про наявність необхідних документів було нереально.
І так само було нереально отримати дозвіл на початок будівництва чи сертифікат про готовність об'єкта без хабаря з конкретною "таксою" в залежності від регіону, про яку всі знали і "господарям" цього "державного бізнесу" це приносили кілька мільярдів грн на рік.
За словами заступника міністра, за два роки, що минули, будівельний реєстр став сучасною та безпечною ІТ-системою, що належить державі, він доступний як у формі відкритих даних, де можна побачити всі об'єкти та документи на них, у т.ч. на мапі.
Кожен дозвіл передбачає наявність QR-коду, що у т.ч. розміщується на будівельному майданчику для перевірки законності будівництва та необхідного пакету документів.
Кожен документ від містобудівних умов, проекту, до сертифікату наявний в єдиній системі та підписаний КЕП уповноваженої особи для унеможливлення підробок чи будь-яких маніпулювань у подальшому. Більшість послуг вже надається онлайн, а частина, навіть, автоматично без чиновника на підставі перевірки даних в інших реєстрах та кадастрах.
Для завершення реформи та повної автоматизації всіх процесів і послуг не вистачало закону, вважає Олексій Вискуб.
Закон дуже сміливий та реформаторський. І там дійсно є норми, які передбачають передачу окремих повноважень від чиновників (які не мають експертизи та працюють за мізерну плату, але роблять дорогу експертну роботу) до бізнесу.
Я впевнений, що за цим майбутнє. І передача ряду функцій від влади до авторизованого бізнесу з жорстким контролем та відповідальністю є дуже ефективним інстрментом для реформування застарілої, забюрокративованої та, зрештою, корумпованої системи державного управління окремими сферами.
"За два роки ми вже із однієї з найбільш корумпованих сфер в Україні - зробили одну з найбільш прозорих. 5655 дозволяє завершити цю складну та сміливу реформу. Сподіваюсь ми не прогавимо цей шанс!", - підсумував заступник Міністра цифрової трансформації.
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