У Берліні луснув найбільший у світі циліндричний акваріум: загинули півтори тисячі тропічних риб (відео) [ Редагувати ]
У Берліні вранці 16 грудня луснув найбільший у світі циліндричний акваріум. Просто на вулиці міста вилився мільйон літрів води, двоє людей постраждали. Про це повідомляє Der Spiegel.
16-метровий акваріум AquaDom розташовувався у готелі Dom Aquaree у центрі Берліна. Це був найбільший окремий циліндричний акваріум у світі, де мешкало півтори тисячі тропічних риб 100 різних видів. Його відкрили у 2003 році, а у 2020 році модернізували.
Відео того, що сталося, опублікували очевидці.
Bro what the fuck the fish tank of my hotel just exploded in the middle of the night WHATS GOING ON. #radissonblu #Berlin #aquarium #Explosion pic.twitter.com/Od8iS9YxBN— Niklas Scheele (@niklas_scheele) December 16, 2022
Один із постояльців Dom Aquaree написав у соцмережі, що акваріум у його готелі "вибухнув посеред ночі". 350 гостей готелю евакуювали.
З наслідками всесвітнього потопу зараз розбираються 100 рятувальників. Чому акваріум луснув - поки неясно.
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