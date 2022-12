У Берліні вранці 16 грудня луснув найбільший у світі циліндричний акваріум. Просто на вулиці міста вилився мільйон літрів води, двоє людей постраждали. Про це повідомляє Der Spiegel.

16-метровий акваріум AquaDom розташовувався у готелі Dom Aquaree у центрі Берліна. Це був найбільший окремий циліндричний акваріум у світі, де мешкало півтори тисячі тропічних риб 100 різних видів. Його відкрили у 2003 році, а у 2020 році модернізували.

Відео того, що сталося, опублікували очевидці.

Bro what the fuck the fish tank of my hotel just exploded in the middle of the night WHATS GOING ON. #radissonblu #Berlin #aquarium #Explosion pic.twitter.com/Od8iS9YxBN