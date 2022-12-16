Рашисти ведуть вогонь по Херсону: останні новини з регіону [ Редагувати ]
У Херсоні затримали співробітників колонії, які перейли на бік ворога і згодились працювати на окупантів. Чотирьом представникам пенітенціарної служби повідомили про підозру у держзраді, адже вони погодились служити в окупаційному органі виконання покарань. У деокупованих населених пукнтах регіону тривають стабілізаційні заходи. А ворог, якому довелося втікати, тероризує мешканців невпинним вогнем.
Фанатично і безупинно. Рашисти ведуть вогонь по Херсону. Ворог б'є по житлових кварталах, бо головна його мішень - мирне населення. Вночі внаслідок обстрілу в одній із багатоповерхіок спалахнули одразу кілька квартир. Одна людина загинула, троє постраждали. Від такого цинізму загарбників, слів бракує навіть у дітей.
Не минулося без жертв і напередодні, коли ворог атакував маршрутку, пункт медичної допомоги та місце видання гуманітарної допомоги. 4 людей загинули, 9 жителів були порані.
Олександр Штупун - речник Генерального штабу Збройних сил України:
Противник здійснив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії по районах населених пунктів Новотягинка, Іванівка, Токарівка, Інгулець, Придніпровське, Антонівка, Дніпровське, Херсон, Білозерка і Янтарне Херсонської області.
Селище Антонівка залишається одним із найнебезпечніших місць правобережжя Дніпра. Відновлення інфраструктурних об'єктів через ракетні атаки - неможливе. Люди в Антонівці живуть без води, електики та газу.
Бериславський район теж під ворожим вогнем. Із селища Монастирське вдалося евакуювати 18-ть людей, бо залишатися тут - вкрай небезпечно. За інформацією правоохоронців, у деокупованих населених пунктах п'ятеро людей підірвалися на мінах. Також поліцейські у лісі знайшли тіло чоловіка, якого вважали зниклим безвісти.
За інформацією ГУ НП у Херсонській області:
Чоловік зник у вересні, коли його населений пункт був окупований військами рф. Нещодавно родичам зниклого стало відомо, що окупанти вбили чоловіка.
Проте російських терористів влучними ударами дістають наші захисники.
Олександр Штупун - речник Генерального штабу Збройних сил України:
У Лазурному Херсонської області було знищено до 30 окупантів. Крім того, відзначається робота російських мобільних крематоріїву у місті Токмак.
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