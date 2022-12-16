У Херсоні затримали співробітників колонії, які перейли на бік ворога і згодились працювати на окупантів. Чотирьом представникам пенітенціарної служби повідомили про підозру у держзраді, адже вони погодились служити в окупаційному органі виконання покарань. У деокупованих населених пукнтах регіону тривають стабілізаційні заходи. А ворог, якому довелося втікати, тероризує мешканців невпинним вогнем.

Фанатично і безупинно. Рашисти ведуть вогонь по Херсону. Ворог б'є по житлових кварталах, бо головна його мішень - мирне населення. Вночі внаслідок обстрілу в одній із багатоповерхіок спалахнули одразу кілька квартир. Одна людина загинула, троє постраждали. Від такого цинізму загарбників, слів бракує навіть у дітей.

Не минулося без жертв і напередодні, коли ворог атакував маршрутку, пункт медичної допомоги та місце видання гуманітарної допомоги. 4 людей загинули, 9 жителів були порані.

Олександр Штупун - речник Генерального штабу Збройних сил України:

Противник здійснив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії по районах населених пунктів Новотягинка, Іванівка, Токарівка, Інгулець, Придніпровське, Антонівка, Дніпровське, Херсон, Білозерка і Янтарне Херсонської області.

Селище Антонівка залишається одним із найнебезпечніших місць правобережжя Дніпра. Відновлення інфраструктурних об'єктів через ракетні атаки - неможливе. Люди в Антонівці живуть без води, електики та газу.

Бериславський район теж під ворожим вогнем. Із селища Монастирське вдалося евакуювати 18-ть людей, бо залишатися тут - вкрай небезпечно. За інформацією правоохоронців, у деокупованих населених пунктах п'ятеро людей підірвалися на мінах. Також поліцейські у лісі знайшли тіло чоловіка, якого вважали зниклим безвісти.

За інформацією ГУ НП у Херсонській області:

Чоловік зник у вересні, коли його населений пункт був окупований військами рф. Нещодавно родичам зниклого стало відомо, що окупанти вбили чоловіка.

Проте російських терористів влучними ударами дістають наші захисники.

Олександр Штупун - речник Генерального штабу Збройних сил України: