Україна будуватиме нові блоки атомних елекстростанції з огляду на військові ризики і загрози. Про це повідомляєтьмяне на Facebook-сторінці Міністерства енергетики України.

Про це заявив голова Міненерго Герман Галущенко під час випробувального пуску насосної станції на одній з українських АЕС, що має підвищити стабільність її роботи. Він наголосив, що стратегічно Україна орієнтуватиметься на подальший розвиток та збільшення обсягів атомної генерації.