Канада направила Україні 500 млн канадських доларів ($366,5 млн) з коштів, зібраних за рахунок випуску суверенних облігацій. Про це повідомила пресслужба уряду Канади.

Сьогодні Канада виділила Україні кредит у розмірі 500 млн доларів через керований мультидонорським рахунком Міжнародного валютного фонду.

Канада випустила суверенні облігації України 29 листопада. Громадяни Канади можуть придбати облігації за ціною 100 доларів за штуку. Індивідуальним інвесторам вдалося зібрати майже 50 млн канадських доларів, повідомила пресслужба.

Решту зібрали за рахунок вкладень великих міжнародних інвесторів та державних установ. Серед них - міста Едмонтон та Оттава, провінція Саскачеван та центральні банки Естонії, Литви та Польщі.

За словами прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо, з лютого до листопада країна направила Україні майже 3,4 млрд канадських доларів. Крім того, у листопаді Канада продовжила свою місію з навчання українських військових у Великій Британії в рамках операції Unifier до кінця 2023 року.

У жовтні повідомлялося, що Канада передасть ЗСУ 400 тисяч одиниць зимового одягу.