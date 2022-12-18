Небажання ФІФА транслювати виступ президента України Володимира Зеленського продемонструвало всьому світу боягузливість керівництва організації.

Про це заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба.

"Ми зруйнуємо стіну, на якій написано "Спорт поза політикою". Відмова ФІФА показати заклик президента України до світу перед фіналом ЧС у черговий раз виявив лицемірство під назвою "Спорт поза політикою". Але ми зруйнуємо цей Карфаген", - зазначив Кулеба.

За його словами, світові спортивні організації та функціонери надто довго прикривалися цією фразою. Насправді за нею завжди стояла і стоїть звичайна боягузтво.

"Коли мені розповідають, що російські та білоруські спортсмени нібито не несуть відповідальності за злочини своїх країн і мають бути допущені до змагань - я питаю: "А як тоді бути зі 184 українськими спортсменами, які вже не братимуть участі в жодних змаганнях, бо їх убила росія?", - додав міністр.

Він також наголосив, що за цей рік Україна розбила багато стін у свідомості іноземців: щодо постачання зброї, запровадження санкцій, загалом сприйняття війни. Також українцям вдасться зруйнувати стіну байдужості та лицемірства світових спортивних організацій до злочинної агресії росії.