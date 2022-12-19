"У нас "мопеди": Кім попередив про атаку ворожих дронів [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
російські окупанти ввечері 18 грудня випустили дрони-камікадзе по Україні. Ворожі БПЛА зафіксували на півдні.
Про це повідомляє в Telegram глава Миколаївської ОВА Віталій Кім.
"У нас "мопеди", сподіваюсь не долетять", - зазначив посадовець.
Наразі на півдні України не оголошували повітряну тривогу. Однак громадянам варто пройти в укриття заради власної безпеки.
Кім розповів, що ворожі Shahed було збито. У мережі пишуть про знищення трьох російських безпілотників.
Глава ОВА також оголосив повітряну тривогу.
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