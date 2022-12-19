У центрі Херсоні внаслідок ранкового обстрілу загинув чоловік (фото) [ Редагувати ]
Під масивним вогнем російських окупантів залишається Херсон, приміські населені пункти та Бериславський район області. Про це повідомляє прокуратура Херсонської області.
Внаслідок обстрілу в одному з населених пунктів Бериславщини 18 грудня загинув місцевий мешканець. Вранці 19 грудня у середмісті Херсона загинув чоловік.
Менш ніж за дві доби п’ять цивільних осіб госпіталізовано.
Вогнем рашистів пошкоджено житлові будинки, адмінбудівлі, автотранспорт та критичну інфраструктуру.
За попередніми даними, ворог атакував Херсонщину системами залпового вогню та ракетами типу С-300.
Нагадаємо, зранку окупанти знову вдарили по будівлі Херсонської ОВА.
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