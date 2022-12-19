"Свадьба в Малиновке": Кім відреагував на чутки про вихід росіян з Каховки [ Редагувати ]
Сьогодні, 19 грудня, голова Миколаївської ОВА Віталій Кім прокоментував інформацію про вихід російських військових з Каховки та Нової Каховки.
"В них там "свадьба в Малиновке". Вони самі не можуть розібратися, хто куди їде та куди переміщується", - сказав голова Миколаївської ОВА.
Він пояснив, що не може підтвердити, що війська рф збираються виходить з Херсонської області, додавши, що в них "все дуже хаотично", військові маневрують та переміщуються.
"Якщо якийсь підрозділ звідти вийшов, я гадаю, вони його не покинули, вони міняють дислокацію", - наголосив Кім.
За його словами, до таких дій росіян спонукають постійні атаки Збройних сил України по місцям постійної дислокації військових рф.
по темі
19 грудня, у День Святого Миколая, в Києві засвітили вогні на головній ялинці України
росія краде в Україні зерно та продає його, зокрема, у Сирію
Прикордонники затримали на в'їзді в Київ священника УПЦ Московського патріархату, який підтримував контакти з росіянами
У росії погрожують, що плани Греції передати Україні системи ППО можуть вплинути на відносини між країнами
Зустріч глави білоруського режиму олександра лукашенка з президентом рф володимиром путіним, ймовірно, є частиною зусиль, які покликані створити інформаційні умови для нового етапу війни