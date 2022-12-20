У Херсоні окупанти вразили об'єкти критичної інфраструктури, загинуло 2 людей [ Редагувати ]
У понеділок, 19 грудня, окупанти 42 разів обстрілювали Херсонську область, у самому Херсоні поцілили в об'єкт критичної інфраструктури, внаслідок чого загинули двоє людей. Ще троє отримали поранення різного ступеня тяжкості. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.
російські окупанти 42 рази обстріляли територію Херсонщини. Били з артилерії, РСЗВ, мінометів, танків, також по області завдано ракетного удару.
Під ворожим вогнем вкотре опинилися житлові квартали Херсона. росіяни поцілили в обʼєкт критичної інфраструктури, освітній заклад, будівлю ХОДА, приватні та багатоквартирні будинки.
На жаль, маємо жертви серед цивільного населення. Минулої доби росіяни вбили 2 людей, 3 осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості. б'ють
Нагадаємо, зранку 19 грудня окупанти вдарили по будівлі Херсонської ОВА.
по темі
Внаслідок обстрілу в одному з населених пунктів Бериславщини 18 грудня загинув місцевий мешканець. Вранці 19 грудня у середмісті Херсона загинув чоловік. Менш ніж за дві доби п’ять цивільних осіб госпіталізовано.
У понеділок, 19 грудня, окупанти знову атакували Херсон
Вранці 18 грудня російські війська обстріляли центр Херсона, внаслідок чого 3 людей отримали поранення. Один поранений перебуває у тяжкому стані
У суботу, 17 грудня, російські війська вбили на Херсонщині 3 мирних жителів, ще 6 дістали поранення. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.
У Херсоні російський снаряд влучив у місце, де розташований пункт медичної допомоги та видачі гуманітарної допомоги. Загинули двоє людей: 32-річна парамедикиня та 70-річний чоловік, який ймовірно прийшов за допомогою. Двоє людей поранені - 44-річна жінка та 38-річний чоловік, який проходив поруч. Обоє госпіталізовані