У Херсоні знову пролунали вибухи [ Редагувати ]
Вибухи
Джерело: Слово і Діло
Джерело: Слово і Діло
Сьогодні, 19 грудня, у Херсоні місцеві жителі вкотре почули вибухи. Повітряна тривога в області наразі не оголошена.
Офіційні джерела поки що не розкривають деталі надзвичайної події у місті.
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