У Бишеві, що на Київщині, відбудували дитячий садок, який поруйнували окупанти. Будівлю після авіаудару армії рф довелося відновлювати мало не з нуля. Практично новий заклад відчинив свої двері напередодні, на Миколая, одного з найочікуваніших свят для дітлахів.

Малеча біля садочку. Тут, у Бишеві, на Київщині, такого не було давно. Тоді - у березні - російські ракети зруйновали майже всі адмінбудівлі цієї громади.

Іван Рознай, голова Бишівської ОТГ:

Практично за два дні, в наслідок ракетного і авіаудару, ми залишилися фактично без всіх приміщень комунальної власності. Було знищено повністю будинок культури, будо знищено приміщення сільської ради.

А ще школа та два корпуси дитячого садочку. Один - уже повністю відновили.

Внаслідок російського авіаудару дитячий садок довелось відбувдовувати фактично з нуля: замінили дах, вікна, двері. Повністю провели ремонт приміщень. Відкриття - до дня Святого Миколая. До головного "дитячого" свята в Україні.

Віталій Сівков, віце-президент ФК "Динамо" Київ:

Багато дітей. І якщо цей заклад працює, то багато батьків звільнили свої руки-ноги-мізки для того, шоб займатися важливими справами. Тому це було потрібно. Це дуже соціальний заклад.

І він малечі - подобається. Це чутно по галасу в ігрових. А що ж на словах? Йдемо за коментарем!

- Скажи "Артур"… - Не хоче Артур спілкуватися.

Добре. Спитаємо у бутьків! Тож, як оновлений дитячий садок?

Діана, жителька Бишева:

Ми вражені, ми надіємося, шо скоро підемо. Сьогодні прийшли ось з хлопцями на свято.

Анна, жителька Бишева:

Зараз дітки по домах. Батькам важко, батьки на роботах. Ми самі тоже на роботах, діток нема де залишати. Але ж… будемо сподіватися, шо скоро відкриємося.

Анна - працює в цьому садочку. Каже: до війни у Бишеві було кілька дошкільних закладів. Навчалось у них більше сотні дітей. А після ремонту, тільки цей оновлений садок вміщатиме...

Анна, жителька Бишева:

- Десь чоловік 75. - Це скільки груп? - Це три групи.

Віталій Сівков, віце-президент ФК "Динамо" Київ: