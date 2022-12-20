"Будемо робити можливе і неможливе": Зеленський звернувся до українців [ Редагувати ]
У вівторок, 20 грудня, президент України Володимир Зеленський заявив про те, що Україна робитиме все можливе і неможливе, щоб захисники країни мали все необхідне для перемоги.
Про це він сказав у відеозверненні.
Ми будемо робити все можливе й неможливе, очікуване й неочікуване, щоб у наших героїв було все необхідне для перемог. Для тих результатів, яких очікують усі українці. Яких очікують усі наші міста й села на лінії фронту.
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