Чи скасують в Києві комендантську годину на Новий рік [ Редагувати ]
Джерело: Суспільне
У Києві не планують скасовувати комендантську годину під час святкування Нового року. Жодних великих святкувань в місті не буде.
Про це повідомляє заступник київського міського голови - секретар Київської міської ради Володимир Бондаренко в ефірі одного з українських телеканалів.
За його словами, гірлянду на ялинці на Софійській площі точно вмикатимуть на Новий рік та на Різдво, а також намагатимуться і вечорами, "щоб кияни могли відчути елемент свята".
"Швидше за все, режим комендантської години буде діяти і на Новий рік. Тому жодних великих святкувань в столиці Нового року та Різдва не буде. Привезти дитину до ялинки, подивитися, дотримуватися правил безпеки - так. Не буде підсвічуватися ялинка під час повітряної тривоги", - заявив Бондаренко.
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