У Києві не планують скасовувати комендантську годину під час святкування Нового року. Жодних великих святкувань в місті не буде.

Про це повідомляє заступник київського міського голови - секретар Київської міської ради Володимир Бондаренко в ефірі одного з українських телеканалів.

За його словами, гірлянду на ялинці на Софійській площі точно вмикатимуть на Новий рік та на Різдво, а також намагатимуться і вечорами, "щоб кияни могли відчути елемент свята".

"Швидше за все, режим комендантської години буде діяти і на Новий рік. Тому жодних великих святкувань в столиці Нового року та Різдва не буде. Привезти дитину до ялинки, подивитися, дотримуватися правил безпеки - так. Не буде підсвічуватися ялинка під час повітряної тривоги", - заявив Бондаренко.