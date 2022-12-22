"Допоможе досягти цілей": Подоляк розповів про важливість військових поставок Україні [ Редагувати ]
Розширення номенклатури озброєнь для України допоможе нашим воїнами досягти усіх поставлених цілей, а росії тим часом варто почати реально оцінювати свої ресурси.
Про це пише в Twitter радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.
"Суттєве розширення номенклатури озброєнь, що постачаються нам, дозволить Україні досягти всіх цілей контроперації, звільнити території і правильно фіналізувати війну… росії необхідно реалістично оцінювати свої ресурсні можливості, репутацію та історичні перспективи. Але...", - пише Подоляк.
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