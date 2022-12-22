В Україні з'явилося перше місто, яке відмовилося від газу. Це Дубно на Рівненщині. Там усі котельні цьогоріч запрацювали на біопаливі - торфі та дровах. Як йшли до енергонезалежності дубенчани? І чи тепло їм зараз? Дивіться далі.

Сніжана Сидорук, кореспондентка:

Ми зараз знаходимося у місті Дубно, що за пів сотні кілометрів від Рівного. Тут мешкає майже сорок тисяч жителів. У цьому опалювальному сезоні райцентр повністю відмовився від газу. Помешкання містян та всі комунальні заклади обігрівають лише завдяки альтернативним видам палива.

Ця котельня раніше працювала на газу. Та тепер тут великі запаси дров і торфу. У котел працівники час від часу підкидають паливні брикети.

Тут замінили устаткування і встановили два твердопаливні котли. Потужність одного - 25 мегават.

На два котли потрібно 4-5 тон за добу. Тобто цей бере до трьох тон брикету за добу. Цей бере півтори тони.

Через відключення електрики у цій котельні інколи по пів доби не буває струму. І в цей час роботу котлів забезпечує генератор. Він, каже керівник підприємства, здатен працювати до двадцяти годин безперебійно. Твердим паливом теж запаслися.

Петро Рухер, директор комунального підприємства "Дубнокомуненергія":

Ми на цій котельні маємо близько 120 метрів кубічних дров і постійно поновлюємо запаси як дров і зараз ми маємо 20 тон торфобрикету, який використовуємо в роботі. Ми опалюємо 911 квартир наших споживачів.

Батареї - теплі, але сказать, що дуже тепло, то не скажеш.

Пані Марія живе у багатоповерхівці неподалік котельні. Каже, коли вимикають світло - тепло у помешканні не зникає.

Марія, жителька Дубна:

Там певно генератор підключили, я так зрозуміла, то через те в нас батареї теплі. Навєрно, всім так хочеться, щоби було тепло. Канєшно, хочеться, щоб і світло було. Але ж ми розумієм, що зара який час наступив, шо (розводить руками). Ми мусимо терпіти.

Зараз 18 градусів. Але він біля вікна. Тут набагато навіть тепліше.

А це найбільший ліцей міста Дубно. Тут нині навчається майже тисяча учнів.

Олена Фідзіна, вчителька початкових класів Дубенського ліцею №6:

Тепло в класі. Ми не жаліємся. Навіть часом буває гаряче. Правда, дітки? - Да.

У ліцеї замінили усю мережу опалення. Тепер тепло сюди надходить із твердопаливної котельні.

Марія Іванова, директорка ліцею:

Спочатку було поміняно теплотрасу, яка вела від котельні до нашого ліцею, для того, щоб економити тепло, шоб не віддавалося, воно і не гріло землю. Нам було поміняно абсолютно у всіх класах, у всіх коридорах батареї, труби і в підвалі зроблено тепловий пункт.

Ідея відмовитись від газу з'явилась ще до війни, розповідає міський голова Дубна. Усе через постійне зростання цін на блакитне паливо. На проєкт з бюджету витратили двадцять п'ять мільйонів гривень, але ці затрати того варті, певні у мерії, бо все місто вперше цьогоріч тепло отримує завдяки альтернативним видам палива.

Василь Антонюк, міський голова Дубна:

Сьогодні ми для себе зрозуміли, що ми йдем правильним шляхом, так як агресор ви бачте шо витворяє. Без газу в сумі вона може на сьогодні виразитися для нас от допустім на рік мільйонів дванадцять, це вже тільки цього року економія. За три-чотири роки ми повернемо всі, так як вимагає Європа, всі ті затрачені кошти.

Кількість котелень у Дубно теж зменшили. Із наявних п'яти запустили лише три. І цього, кажуть міські чиновники, достатньо, аби обігріти дубенчан.

Микола Ткачук, перший заступник міського голови Дубна:

Опалюємо ми 60 будинків приватних багатоквартирних, а також 43 установи бюджетної сфери. Наше підприємство "Дубнокомуненергія" на сто відсотків забезпечено твердим пальним на весь опалювальний сезон.

Про всяк випадок газові комунікації у місті не прибрали. Блакитне паливо можуть використати, якщо вдарять морози до двадцяти градусів. Про те, що їх оселі тепер опалюються не газом, а торфом - більшість містян і не здогадуються. Головне, кажуть, аби тепло - було.