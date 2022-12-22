Росіяни б'ють по місту хаотично, тому куди прилетить наступного разу, ніхто не знає.

І біля героїчного Бахмута тримає оборону Сіверськ. Місто - неподалік, по якому теж пролягає лінія оборони. Ворожа артилерія та авіація працюють там цілодобово. І попри це - у населеному пункті ще залишається доволі багато цивільних. Із Сіверська повернувся наш воєнкор Станіслав Кухарчук. І далі - його репортаж.

Дорога на Соледар та Сіверськ - сюди дістає російська артилерія. На узбіччях - вирви та розбита техніка. Але вигляд самих міст жахає ще більше. Колись затишний Сіверськ здригається від вибухів, вулиці та будинки зруйновані снарядами. Та найбільша біду несе російська авіація - останні дні вона тут активізувалась, тому місцеві жителі зайвий раз з підвалів не виходять. Цивільних в місті залишилось ще чимало. Люди виживають як можуть і радіють будь-якій допомозі.

Хліб свіжий, ми зранку купили. - Стріляють трошки? - Та ми вже привикли, аби сюди не летіло, бо як сюди летить, то…

А прилітає часто - в Сіверську не залишилось жодного вцілілого будинку, тому місцеві змушені жити в холодних та брудних підвалах. Антисанітарія - це ще одна проблема. Своєї води ані технічної, ані питної в місті немає - люди збирають дощову, або розтоплюють сніг. 20 літрів води, які ми привезли - ділять між двома підвалами.

Та попри бідність і страждання - своєї української гостинності пан Олександр не втратив. Пенсіонер запрошує нас у свій підвал випити кави. Тут він живе із чотирма сусідками. Каже, зимою не замерзнуть - дрова заготувати встиг і буржуйку поставив. Поки на плиті закипає чайник, показує нам свою кімнату, якою дуже пишається, в ній скрізь українські прапори.

Хотів ще напис зробити – "Мати Україна, батько наш Степан. Сила Україна, хай живе Майдан".

Здається , що його силу духу нічим не зломити. Та це на перший погляд. Вже за кавою дядько Сашко зізнається, що втомився виживати …

На душі важко, важко і морально, і фізично, і фізіологічно.

Смерть у Сіверську чатує на кожному кроці. Росіяни б'ють по місту хаотично, тому куди прилетить наступного разу, ніхто не знає.

Станіслав Кухарчук – кореспондент:

Ось одна могила, друга… Через ось ці постійні обстріли в Сіверську мало не щодня гинуть люди, але ховати їх на міському цвинтарі немає можливості, тому місцеві жителі ховають людей ось так, просто на клумбах, під будинками.

І такі могили ледь не в кожному дворі. Та поки українські вояки тримають оборону, у дядька Сашка і його сусідів є надія, що росіян відкинуть від містечка подалі і їхнє пекло на землі нарешті скінчиться.